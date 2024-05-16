真的撐不下去了？班艾佛列克和珍妮佛洛佩茲傳將離婚

珍妮佛洛佩茲（右）喜歡成為外界矚目的焦點，班艾佛列克卻想低調。（路透資料照片）

分手後快20年才終於復合、結婚的班艾佛列克 與珍妮佛洛佩茲 ，驚傳還不滿兩年的婚姻已經將要走向終點，班已經搬出兩人共有的「夢幻豪宅」，這陣子彼此相處的時間愈來愈少，多半各過各的，專門報導名流八卦的「In Touch」稱兩人即將離婚，而個性上的差異是這段婚姻走不下去的最大原因。

班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲證明了有時候也許光是有愛情仍然不夠，人終歸沒辦法在自己無法適應的環境中過一輩子。雖然都是性格上好勝、好大喜功的獅子座，珍妮佛洛佩茲熱中增強明星光環，永遠不停止追求外界的關注，班艾佛列克卻喜歡低調過自己的生活。20多年前他和珍妮佛洛佩茲訂婚後不滿兩年就決定分手，20年後兩人雖然都認為自身變得更成熟、從以往的錯誤中學到很多經驗，依舊沒辦法克服性格上的重大歧異。

「In Touch」報導，班艾佛列克努力配合過珍妮佛洛佩茲，也不希望自己成為阻擋她爭取事業上更好發展的障礙，無奈過不下去時時刻刻被各方關注的生活，到最後他無法被控制，也無法為她改變個性，即便都還愛對方，婚姻仍是註定會失敗。

敏感的觀眾已經注意到，珍妮佛洛佩茲在紐約大都會 藝術博物館慈善晚宴中是單獨出席，身旁沒有班艾佛列克的影子，僅管她今年是聯合主席，他的理由是在忙著趕拍「會計師」第2集，但他已經搬出去住，目前工作和孩子就是他的生活重心。