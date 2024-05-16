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真的撐不下去了？班艾佛列克和珍妮佛洛佩茲傳將離婚

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真的撐不下去了？班艾佛列克和珍妮佛洛佩茲傳將離婚

記者蘇詠智／即時報導
珍妮佛洛佩茲（右）喜歡成為外界矚目的焦點，班艾佛列克卻想低調。（路透資料照片）
珍妮佛洛佩茲（右）喜歡成為外界矚目的焦點，班艾佛列克卻想低調。（路透資料照片）

分手後快20年才終於復合、結婚的班艾佛列克珍妮佛洛佩茲，驚傳還不滿兩年的婚姻已經將要走向終點，班已經搬出兩人共有的「夢幻豪宅」，這陣子彼此相處的時間愈來愈少，多半各過各的，專門報導名流八卦的「In Touch」稱兩人即將離婚，而個性上的差異是這段婚姻走不下去的最大原因。

班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲證明了有時候也許光是有愛情仍然不夠，人終歸沒辦法在自己無法適應的環境中過一輩子。雖然都是性格上好勝、好大喜功的獅子座，珍妮佛洛佩茲熱中增強明星光環，永遠不停止追求外界的關注，班艾佛列克卻喜歡低調過自己的生活。20多年前他和珍妮佛洛佩茲訂婚後不滿兩年就決定分手，20年後兩人雖然都認為自身變得更成熟、從以往的錯誤中學到很多經驗，依舊沒辦法克服性格上的重大歧異。

「In Touch」報導，班艾佛列克努力配合過珍妮佛洛佩茲，也不希望自己成為阻擋她爭取事業上更好發展的障礙，無奈過不下去時時刻刻被各方關注的生活，到最後他無法被控制，也無法為她改變個性，即便都還愛對方，婚姻仍是註定會失敗。

敏感的觀眾已經注意到，珍妮佛洛佩茲在紐約大都會藝術博物館慈善晚宴中是單獨出席，身旁沒有班艾佛列克的影子，僅管她今年是聯合主席，他的理由是在忙著趕拍「會計師」第2集，但他已經搬出去住，目前工作和孩子就是他的生活重心。

根據另一專門報導明星與名人緋聞的TMZ，狗仔拍到班艾佛列克離開自己擁有的比佛利山莊近郊布蘭特伍德區的房子，珍妮佛似乎並沒有住在裡面，顯然他這幾天都是自己過。而珍妮佛雖已回到加州，也沒有跟班在同一屋簷下，甚至也被傳在尋找新的房子，看起來就是要分開生活。兩人近日被拍的狗仔照，都還是有戴著婚戒，是不是還沒有下定決心要徹底切斷婚姻？外界正在觀察後續發展。

班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲被傳已分居，將要離異。（路透資料照片）
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲被傳已分居，將要離異。（路透資料照片）

珍妮佛洛佩茲 班艾佛列克 大都會

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