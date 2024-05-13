「蜘蛛人」改當羅密歐 試演場突喊卡

湯姆霍蘭德主演的舞台劇「羅密歐與茱麗葉」，風波不斷。(路透資料照片)

主演電影「蜘蛛人」(Spider-Man)系列受歡迎的湯姆霍蘭德(Tom Holland)，近來在老家倫敦領銜主演最新版「羅密歐與茱麗葉」(Romeo & Juliet)舞台劇 ，之前由於茱麗葉是非裔 女星法蘭西絲卡艾美伍達瑞佛斯(Francesca Amewudah-Rivers)扮演，引發不少爭議，導演傑米洛伊(Jamie Lloyd)一度還發聲明罵反對者都是種族歧視 ，不過票房頗為熱烈，好幾場都告客滿，但近日原本要上演的「試演場」，卻突然因為「技術問題」臨時取消。

其實黑人茱麗葉早在法蘭西絲卡艾美伍達瑞佛斯之前就曾出現過，10年前奧蘭多布魯(Orlando Bloom)在百老匯演出的舞台劇版本，茱麗葉也是非裔女星飾演，然而當湯姆霍蘭德和法蘭西絲卡的海報形象照一出爐，各方對於前衛的感覺似乎頗不能接受。

有人點破：「膚色不是問題，顏值才是。」招來力挺法蘭西絲卡的網友反嗆：「導演覺得她適合，她就一定有自己的長處，只看外表的人太膚淺。」所有爭議，反倒把這齣戲的知名度愈吵愈高，加上湯姆霍蘭德的龐大號召力，讓票房開出不錯的成績。