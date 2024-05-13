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「蜘蛛人」改當羅密歐 試演場突喊卡

記者蘇詠智╱綜合報導
湯姆霍蘭德主演的舞台劇「羅密歐與茱麗葉」，風波不斷。(路透資料照片)
湯姆霍蘭德主演的舞台劇「羅密歐與茱麗葉」，風波不斷。(路透資料照片)

主演電影「蜘蛛人」(Spider-Man)系列受歡迎的湯姆霍蘭德(Tom Holland)，近來在老家倫敦領銜主演最新版「羅密歐與茱麗葉」(Romeo & Juliet)舞台劇，之前由於茱麗葉是非裔女星法蘭西絲卡艾美伍達瑞佛斯(Francesca Amewudah-Rivers)扮演，引發不少爭議，導演傑米洛伊(Jamie Lloyd)一度還發聲明罵反對者都是種族歧視，不過票房頗為熱烈，好幾場都告客滿，但近日原本要上演的「試演場」，卻突然因為「技術問題」臨時取消。

其實黑人茱麗葉早在法蘭西絲卡艾美伍達瑞佛斯之前就曾出現過，10年前奧蘭多布魯(Orlando Bloom)在百老匯演出的舞台劇版本，茱麗葉也是非裔女星飾演，然而當湯姆霍蘭德和法蘭西絲卡的海報形象照一出爐，各方對於前衛的感覺似乎頗不能接受。

有人點破：「膚色不是問題，顏值才是。」招來力挺法蘭西絲卡的網友反嗆：「導演覺得她適合，她就一定有自己的長處，只看外表的人太膚淺。」所有爭議，反倒把這齣戲的知名度愈吵愈高，加上湯姆霍蘭德的龐大號召力，讓票房開出不錯的成績。

想不到麻煩沒在這裡結束，「羅密歐與茱麗葉」試演場因故取消，主辦單位宣布：「由於技術層面需要更多時間準備，5月11日的表演無法依照原定計畫舉行。」已購票者雖然可以換其他場次，可是票房好造成空位有限，觀眾也不可能全數都有其他場次的位子能換，除非再行加演。他們也承認，如果下周場次又出狀況，甚至鬧到也要取消的話，絕對會是惡夢。

法蘭西絲卡艾美伍達瑞佛斯是否適合演茱麗葉，成為議論焦點。(取材自Instagra...
法蘭西絲卡艾美伍達瑞佛斯是否適合演茱麗葉，成為議論焦點。(取材自Instagram)

台劇 非裔 種族歧視

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