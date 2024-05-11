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小賈斯汀要當爸爸了 愛妻海莉披白紗、挺6個月孕肚

娛樂新聞組／綜合報導
小賈斯汀(左)與妻子海莉比伯(右)PO出影片，宣布要當爸爸了。(取材自Instagram)
小賈斯汀(左)與妻子海莉比伯(右)PO出影片，宣布要當爸爸了。(取材自Instagram)

今年3月才滿30歲生日的加拿大知名歌手小賈斯汀（Justin Bieber）要當爸爸了。他與妻子海莉比伯（Hailey Bieber）日前在社交平台PO出影片，公布喜訊。只見小賈環抱挺著孕肚的愛妻海莉，相當幸福甜蜜。消息一出，短短幾個小時內就得到超過1500萬個「讚」。

影片中可見，海莉身穿像是婚紗的白色蕾絲連身長裙，夫妻倆在荒野草原上，深情擁吻。海莉挺著孕肚，露出微笑。畫面中也出現了牧師，看起來像是另一場隆重的婚禮。小賈還貼心地為懷孕的海莉拍照，留下珍貴紀錄。

小賈貼心的為懷孕的海莉拍照。(取材自Instagram)
小賈貼心的為懷孕的海莉拍照。(取材自Instagram)

據「TMZ」報導，知情人士透露海莉已經懷孕超過六個月，媒體猜測她將於夏季生下孩子。

小賈與海莉早在2014年就傳出交往，但兩人都未正面回應，直到2016年小賈高調上傳了兩人接吻的照片，才官宣戀情。兩人最後於2018年結婚，婚後兩人不時甜蜜放閃，小賈也經常寫歌表達對老婆的愛意，被粉絲戲稱是「寵妻狂魔」。

小賈與海莉結婚快滿六年，各方關注兩人何時將生兒育女。直到三年前，雙方才表示做好準備，海莉甚至透露很想當媽媽，然後好幾度被傳有喜都否認。這一次透過畫面讓全球網友看得清清楚楚，好消息是真的了。

小賈斯汀的媽媽佩蒂(Pattie Mallette)則在社群網站上寫道，「我一直在等這一天，既然他們公開了，終於可以慶祝了，我要當奶奶了。賈斯汀和海莉會是史上最好的爸媽，我真的好興奮。」儼然收到母親節的最佳禮物。

小賈甜蜜擁吻妻子海莉。(取材自Instagram)
小賈甜蜜擁吻妻子海莉。(取材自Instagram)

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