X教授曝黑暗面 把夢幻莊園變成夢魘
由曾製作「逃出絕命鎮」(Get Out)、「闇黑電話」(The Black Phone)等驚悚佳片的布倫屋製片公司推出的新作「邪惡勿語」(Speak No Evil)，找來曾在「X戰警」系列飾演年輕版X教授的英國金像獎得主詹姆斯麥艾維(James McAvoy)化身帥氣迷人的莊園男主人，但熱情好客的表面掩蓋著無法言喻的黑暗面。
該片描述一個美國家庭受邀前往一座他們在度假時結識的迷人英國家庭的優美莊園度過周末，原本應該是一個夢幻假期的開始，卻很快就變成了一場可怕的心理夢魘。
這是一部針對當代觀眾精心製作，劇情緊湊、懸疑緊張的驚悚片，電影改編自2022年丹麥經典恐怖片「說不出的邪惡」。
電影由曾編導「獵人遊戲」(Eden Lake)的詹姆士瓦金斯(James Watkins)擔任編導，演員陣容還包括「魔鬼終結者：黑暗宿命」(Terminator: Dark Fate)麥坎西黛維斯(Mackenzie Davis)、美國演員工會獎得主史古特麥奈利(Scoot McNairy)，在片中飾演美國夫妻檔露易絲和班道頓，兩人11歲的女兒艾妮絲則由Netflix影集「河谷鎮」(Riverdale)艾莉克絲威斯特萊弗勒(Alix West Lefler)飾演。
上一則
離婚18年後再復婚 金星「卡點」1314感謝德籍男友
下一則
FB留言