「酷寒戰士」自毀帥氣臉蛋 柏林影展奪下最佳主角

「酷寒戰士」賽巴斯汀史丹獲得最佳主角獎。（路透）

第74屆柏林影展舉行頒獎典禮，最佳影片金熊獎頒給女導演瑪蒂迪歐普（Mati Diop）掌舵的紀錄片「達荷美」（Dahomey），該片呈現1892年被法國士兵劫走直到2021年才歸還西非貝南共和國的26件皇室珍寶的曲折過程，那時當地還不叫貝南共和國，而是以該地西區的達荷美為國名，片子主題獨特，畫面優美，雖然才67分鐘，卻令觀眾都動容。過去瑪蒂迪歐普曾以「大西洋」獲坎城影展 評審團大獎。

賽巴斯汀史丹在「不一樣的男人」中以顏面傷殘的模樣出現，讓觀眾難以辨認。(取材自IMDb)

柏林影展在演技獎上已經只頒發不分性別的最佳主角、配角獎，今年最佳主角獎得主頒給以漫威 英雄片系列中扮演「酷寒戰士」為觀眾熟悉的賽巴斯汀史丹(Sebastian Stan)，他在「不一樣的男人」（A Different Man）中從顏面重度傷殘者演到經過手術後的帥氣模樣，讓觀眾看出他整個「變形」的過程，在柏林影展記者會上，他也一度因為東歐記者以「怪獸」來形容變臉前的主角，深覺遣詞失妥，當場提出這點糾正。

賽巴斯汀也是東歐人，在羅馬尼亞出生，8歲才搬到奧地利維也納，之後才與母親再搬至美國。柏林影展上獲得大獎，也讓他成了第一個有明年奧斯卡 影帝呼聲的候選人。

瑪蒂迪歐普作品獲得柏林影展最佳影片金熊獎，開心露出笑容。（路透）

演技精湛的資深女星艾蜜莉華森獲得最佳配角獎。（路透）

最佳配角獎則是「像這樣的小事」(Small Things Like These)愛爾蘭知名女星艾蜜莉華森(Emily Watson)拿下，她在片中飾演反派修女，涉及修道院虐童事件，該片是本屆柏林影展的開幕片，男主角席尼墨菲（Cillian Murphy）與製片人之一麥特戴蒙(Matt Damon)都到了開幕記者會上，最後則是艾蜜莉代表片子贏得榮耀。

今年柏林影展的評審團大獎，則是南韓名導洪常秀與法國影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）合作的最新影片「旅行者的需要」（'A Traveler's Needs'），他向來是柏林影展的常客，也拿過評審團大獎和最佳導演獎，他致詞中幽默表示：「真的太多了，十分感謝。」