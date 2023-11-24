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傑米福克斯形象崩壞 女粉曝8年前遭襲胸性騷

記者陳建嘉／綜合報導
傑米福克斯驚傳被起訴，罪名是涉嫌在2015年性侵和毆打一名女性。(路透資料照片)
傑米福克斯驚傳被起訴，罪名是涉嫌在2015年性侵和毆打一名女性。(路透資料照片)

55歲奧斯卡影帝傑米福克斯（Jamie Foxx）曾演過「雷之心靈傳奇」（Ray）、「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）等片，原本形象正面，沒想到近期卻遭一名女子控訴八年前曾被傑米不當肢體觸碰、言語性侵犯，讓她長期飽受精神壓力，現今才決定勇敢發聲，至今傑米尚未回應此事。

根據CNN報導指出，該名女子指控傑米福克斯曾在2015年向她襲胸、性騷，她提到當時在紐約市頗受歡迎的餐廳Catch NYC巧遇傑米福克斯，原本上前詢問合照，傑米福克斯說「當然，寶貝，願為你做任何事」。

沒想到傑米當時疑似酒醉，開始對她毛手毛腳，把她拉到餐廳後面區域對她上下其手，她試圖避開仍難擋他的手伸進她的褲子，還不停用煽情言語騷擾，「你的身材是超模等級，聞起來好香喔」，讓她極為不舒服，幸好同行好友及時發現帶她離開才逃過一劫。

這名女性表示自己從此活在折磨中，因「性攻擊、虐待和毆擊」受到「身體和精神傷害、焦慮、憂鬱、挫敗和經濟損失」，必須接受治療。女方聲稱她有看到保安和其他員工看到事發經過，但他們選擇離開。女方正向傑米福克斯、餐廳和餐廳員工求償，具體金額不詳。

而傑米福克斯雖未回應此事，但他今年4月時曾因不明併發症住院，一度傳出病危，不過他早在7月出席活動時提到身體已恢復，但如今意外捲入性侵指控，讓外界好奇之後的發展。

性侵 紐約市 併發症

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