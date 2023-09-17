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走紅30年…阿湯哥身家6億 超過3前妻總和

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆克魯斯被估計財產達6億美元。（路透資料照片）
湯姆克魯斯被估計財產達6億美元。（路透資料照片）

雖然今年暑假對於湯姆克魯斯（Tom Cruise）而言，是票房表現不如預期、無法引以為傲的一個暑假，但他走紅全球影壇超過30年，自己又是男主角又是製片，財富累積相當傲人，好萊塢其他的紅牌天王如布萊德彼特（Brad Pitt）、李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、小勞勃道尼（Robert John Downey Jr.）等都沒有他有錢。他的財產與三位前妻相比，更是她們遠遠不如，就算她們的身家全部加在一起，都沒有他的一半。

湯姆克魯斯的三任前妻，跟他一樣都是演員，不過吸金實力與他有段差距，就拿奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）來說，已經是最有錢的一位「前湯嫂」，目前身家據估計約為2億5000萬美元，已算是女星中的佼佼者，因為她也有自己的製作公司，同樣是自製自演。然而在她之前的咪咪羅傑斯（Mimi Rogers），主要只賺演戲的酬勞，沒有像阿湯、妮可那樣幕前幕後都賺飽，目前身家大概是1000萬美元。與阿湯生下女兒蘇蕊的凱蒂荷姆絲（Katie Holmes），離婚後影片演出不多，偶爾接一些舞台劇，主要是在各大時尚活動上擔任嘉賓亮相，或是產品代言人等，目前財產估計為2500萬美元，比妮可基嫚少了快10倍。

人生中以工作為第一的湯姆克魯斯，可以為了拍片、宣傳配合到底，倘若電影賣座，他的票房分紅也會更多，加上片酬本就傲人，難怪會成為最富有的男星之一，目前估計全部財產達6億美元，讓演員同業們也都羨慕不已。

湯姆克魯斯 舞台劇 布萊德彼特

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