提摩西夏勒梅為新片炒緋聞 凱莉詹納用完就被甩了

提摩西夏勒梅雖是文青男神，卻被八卦刊物描繪成會利用緋聞炒話題的心機男。（路透資料照片）

被許多文青影迷視為男神的美國男星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），與金卡戴珊（Kim Kardashian）的同母異父小妹凱莉詹納（Kylie Jenner）約會，讓粉絲們感到震驚，也不覺得兩人十分搭配，在他們眼中，凱莉詹納就是靠真人秀炒作名氣、缺乏真正演藝實力的話題人物而已。但凱莉缺乏的不一定只有演藝實力，連炒新聞的功力上，恐怕都不及「甜茶」，專門報導名流與明星八卦 的「Life & Style」雜誌報導，凱莉和提摩西夏勒梅才7個月的短暫戀情已經告吹，還是提摩西主動甩掉凱莉。

根據「Life & Style」的說法，凱莉在友人面前都擺出一副與提摩西夏勒梅之間是「感覺慢慢消失」、彼此工作都太忙，也常聚少離多，因此和平分手的樣子，但友人都心知肚明，也不願當她面點破，其實她根本是被提摩西給甩了，甚至有些朋友懷疑，提摩西本來就是藉著凱莉炒新聞搏版面，要幫自己在冬季推出的大片「旺卡」（Wonka）造勢，片中提摩西扮演巧克力冒險工廠主人威利旺卡的青年時期，票房大梁由他一肩扛起，必須保證成功。這麼看來，凱莉完全被提摩西玩弄在手心裡，心機遠不及他。