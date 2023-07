56歲愛爾蘭搖滾天后離世 王菲曾翻唱經典金曲

辛妮歐康諾被證實已經過世,享年56歲。(路透)

愛爾蘭搖滾天后辛妮歐康諾(Sinead O'Connor)因為曾翻唱「王子」(Prince)的「Nothing Compares 2 U」走紅全世界,多首金曲都曾被華語天后王菲、順子翻唱過,根據英國、愛爾蘭媒體報導,她日前已經離世,享年56歲,家人也證實這項噩耗。

根據「BBC」報導,辛妮的家人發表聲明:「我們心懷強烈悲痛宣布,我們深愛的辛妮歐康諾已經逝世。她的家人和朋友悲痛欲絕,並要求在這個非常艱難的時刻維護隱私。」辛妮近年來深受精神疾病所苦,包括雙相情緒障礙症,而她多年來一直對抗這樣的疾病,也曾公開談論自己的精神狀況,去年她的兒子謝恩自殺身亡,得年僅17歲,曾讓她公開表示悲慟不已。

辛妮唱紅「Nothing Compares 2 U」,另有「I Want Your (Hands on Me)」、「Fire on Babylon」以及「I Believe In You」等歌曲。

據悉,她的獨特曲風也吸引其他音樂人注意,華語界天后王菲就曾經在日本演唱會上,翻唱了一首困難度極高的「Thank you for hearing me」。

辛妮7月初才在社群網站 宣布,正在製作明年將推出的新專輯,不只將在2024年展開澳洲 和紐西蘭巡演,2025年也計畫到歐洲、美國和其它地區演出,似乎藉由音樂療癒傷痛,如今卻已離開人世,讓歌迷無比唏噓。