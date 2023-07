「威尼斯魅影謀殺案」 楊紫瓊扮靈媒被鬼附身

奧斯卡影后楊紫瓊在「威尼斯魅影謀殺案」飾演靈媒。(圖:二十世紀影業提供)

暢銷推理天后作家阿嘉莎克莉絲蒂(Agatha Christie )全新推理謀殺電影宇宙第三篇章「威尼斯魅影謀殺案」(A Haunting in Venice),日前曝光正式預告與海報,鬼魅氛圍令人不寒而慄。該片描述正在威尼斯度假的神探白羅受邀前往踢館降神會揭穿騙局,未料立即被靈媒識破當面對質還真的撞鬼,除了再顯神通偵查凶案,他也為自己惹來致命殺機。

電影集合繼「東方快車謀殺案」(Murder on the Orient Express)、「尼羅河謀殺案」(Death on the Nile)後,第三度自導自演化身白羅的肯尼斯布萊納(Kenneth Branagh)、首位華人奧斯卡影后楊紫瓊 、艾美獎 喜劇天后蒂娜菲(Tina Fey)、「格雷總裁」性感型男傑米道南(Jamie Dornan),和英國演技派女星凱莉萊利(Kelly Reilly)一同演出,海報上眾人一起拿著蠟燭,排成有如降神會布陣的「五角陣形」,十分濃厚的靈異驚悚調性顯而易見不言而喻。

肯尼斯布萊納三度扮演神探白羅。(圖:二十世紀影業提供)

預告中,原本抵達水都享受優閒退休 度假的「前大偵探」白羅,仍忽然被蒂娜菲飾演的老友找上求助,邀請他共同參加一場降神會,希望借助他一向無案不破的神機妙算,企圖踢爆靈媒裝神弄鬼詐騙他人的詭計,沒想到一抵達現場就先被楊紫瓊飾演的靈媒識破,並且正在幫助一位深受喪女之痛的母親與死去的女兒聯繫。

隨著水晶吊燈忽然墜落驚嚇眾人,那名女兒的鬼魂竟真的附身在靈媒身上顯靈,完全出乎白羅的意料之外,更令人大吃一驚的是,當場又隨即有人慘遭殺害,讓白羅當場被迫復出偵查,完全不信是鬼犯下這起謀殺案。

而且無論再如何信任的老友都立馬變嫌犯,顛覆挑戰他必須找出合理的不變原則,甚至連自己都身陷受到惡靈威脅的險境,令他再於大銀幕上解開空前艱難的詭譎謎案。