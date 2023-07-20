新片「奧本海默」講原子彈故事 諾蘭要對AI世界提出警告

席尼墨菲傳在「奧本海默」有全裸的畫面，因此全片被列少年及兒童不宜欣賞。(取材自IMDb)

電影導演克里斯多福諾蘭堅稱，新電影「奧本海默」（Oppenheimer）講述的原子彈發明故事，是對這個人類與人工智慧 （AI ）鬥爭的世界所提的「警告」。

法新社報導，曾執導電影「記憶拼圖」（Memento）、「敦克爾克大行動」（Dunkirk）及「蝙蝠俠」（Batman）三部曲的英國知名導演克里斯多福諾蘭 （Christopher Nolan）說，他相信「我們想像中許多圍繞科技的悲痛都源於（羅伯特）奧本海默（Robert Oppenheimer）」，這位物理學家在二戰期間協助發明出核武。

克里斯多福諾蘭說，奧本海默和他在美國洛薩拉摩斯國家實驗所（Los Alamos National Laboratory）團隊所做的，是「科學的極致展現…這是件非常正面的事，最終卻釀成負面後果」。

正如當時的情況，目前AI的驚人發展也引發類似擔憂，擔心這項技術可能帶來無法控制的後果。

有些人擔心，人工智慧可能逃離它的創造者並危及人類，就如80年前的科學家們及各界憂心核時代到來一樣。

克里斯多福諾蘭說：「人工智慧研究人員將目前的時刻稱為『奧本海默』時刻。」他指第一次核試驗時，有些人害怕核分裂會引發失控的連鎖反應，進而摧毀整個地球。

克里斯多福諾蘭指出，如今研究AI的人「可以從他的故事中獲得一些啟示，了解他們的責任以及他們應該做什麼」，「不過我不認為這部電影能提供任何快速解方，這是個警示故事，它呈現出危險」。