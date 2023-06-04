「致命突擊隊」踢鐵板 哈里遜福特認與布萊德彼特不和

哈里遜福特(左)與布萊德彼特合作「致命突擊隊」，拍攝過程並不愉快。(取材自IMDb)

天王巨星攜手合作，卻沒有發揮「1+1大於2」威力，反而在評價、票房上踢鐵板，由哈里遜福特(Harrison Ford)和布萊德彼特 (Brad Pitt)合演的「致命突擊隊」(The Devil's Own)，就是代表，至今外界還有個印象：布萊德彼特很不喜歡這部片。

當年拍片時就傳出福伯與小布 相處欠佳，最近80歲的福伯為了新作「印第安納瓊斯：命運輪盤」(Indiana Jones and the Dial of Destiny)接受一堆訪問，還是有人提到了「致命突擊隊」，他也一次把話講明白：「我很喜歡這部片，非常喜歡。」

果然跟不滿意這片的小布完全相反，他坦承兩人在拍戲時確實關係緊張：「布萊德發展了這個劇本，裡面的那個角色來找我演，我當然也有我對片子的想法，於是我們各找各的編劇想要按照我們的意思去改編劇情，到最後連誰來執導都無法取得共識，後來敲定了『絕對機密』(The Pelican Brief)的亞倫派庫拉(Alan Pakula)，我們合作過『無罪的罪人』(Presumed Innocent )，但布萊德跟他沒有共事經驗，我們還在弄劇本，突然片子就要拍了，於是連劇本都沒有。」

片中布萊德彼特扮演的北愛共和軍成員逃到美國，住在毫不知他身分的警官哈里遜福特家中，繼續從事恐怖活動。福伯覺得小布的角色是複雜、有層次的，然而兩人各有各的堅持，片子也變得方向混亂。