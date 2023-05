哈里遜福特獲坎城終身成就獎 致詞哽咽5分鐘

哈里遜福特獲「榮譽金棕櫚獎」。(歐新社)

80歲影壇巨星哈里遜福特(Harrison Ford)從影多年,交出無數代表作,他此次出席坎城影展 領取「榮譽金棕櫚獎」,也帶來最後一次主演的「印第安納瓊斯:命運輪盤」(Indiana Jones and the Dial of Destiny),領獎時顯得格外感性,更說這是他人生的重要時刻,「我剛剛看到了我的一生在眼前一閃而過,這是我生命中的一個重要部分」,並特別感謝妻子卡莉斯塔,「她支持著我的熱情和夢想,我感激不盡」,最後也不忘宣傳這部「瓊斯」完結篇電影 ,會在6月正式與大家見面。

哈里遜福特主演這部備受矚目的大片「印第安納瓊斯:命運輪盤」,在坎城影展上得到類似去年湯姆克魯斯 (Tom Cruise)「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun:Maverick)的全球首映殊榮,7月就要過81歲生日的福伯,看著全場觀眾起立鼓掌5分鐘,情緒激動到眼泛淚光,影展主辦單位頒給他榮譽金棕櫚獎,向他輝煌的演藝事業致敬,在致敬哈里遜福特的影片放映前,影展高層一起向他獻上榮譽金棕櫚獎,現場放起他過去從影的精華片段,包括「證人」(Witness)、「絕命追殺令」(The Fugitive)、「星際大戰」系列、「上班女郎」(Working Girl)、「銀翼殺手」(Blade Runner)等片,讓他上台致詞時語帶哽咽,長達5分鐘,整體相當感人。

超過40年以來,哈里遜福特一直是印第安納瓊斯這角色的最佳代言人,在電影版第5集後,福伯就要跟他告別,難怪他從進入映廳前、看到場外上千位觀眾高聲喊著他的名字,情緒激動。