哈里遜福特獲坎城終身成就獎 致詞哽咽5分鐘

哈里遜福特獲「榮譽金棕櫚獎」。（歐新社）

80歲影壇巨星哈里遜福特（Harrison Ford）從影多年，交出無數代表作，他此次出席坎城影展 領取「榮譽金棕櫚獎」，也帶來最後一次主演的「印第安納瓊斯：命運輪盤」（Indiana Jones and the Dial of Destiny），領獎時顯得格外感性，更說這是他人生的重要時刻，「我剛剛看到了我的一生在眼前一閃而過，這是我生命中的一個重要部分」，並特別感謝妻子卡莉斯塔，「她支持著我的熱情和夢想，我感激不盡」，最後也不忘宣傳這部「瓊斯」完結篇電影 ，會在6月正式與大家見面。

哈里遜福特主演這部備受矚目的大片「印第安納瓊斯：命運輪盤」，在坎城影展上得到類似去年湯姆克魯斯 （Tom Cruise）「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun:Maverick）的全球首映殊榮，7月就要過81歲生日的福伯，看著全場觀眾起立鼓掌5分鐘，情緒激動到眼泛淚光，影展主辦單位頒給他榮譽金棕櫚獎，向他輝煌的演藝事業致敬，在致敬哈里遜福特的影片放映前，影展高層一起向他獻上榮譽金棕櫚獎，現場放起他過去從影的精華片段，包括「證人」（Witness）、「絕命追殺令」（The Fugitive）、「星際大戰」系列、「上班女郎」（Working Girl）、「銀翼殺手」（Blade Runner）等片，讓他上台致詞時語帶哽咽，長達5分鐘，整體相當感人。

超過40年以來，哈里遜福特一直是印第安納瓊斯這角色的最佳代言人，在電影版第5集後，福伯就要跟他告別，難怪他從進入映廳前、看到場外上千位觀眾高聲喊著他的名字，情緒激動。