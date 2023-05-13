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安珀選擇性退圈？ 粉絲簽名合照來者不拒

記者蘇詠智／綜合報導
安珀赫德被指並沒有真的要永遠退出演藝圈。（取材自Instagram）
安珀赫德被指並沒有真的要永遠退出演藝圈。（取材自Instagram）

安珀赫德（Amber Heard）自從試圖讓全球觀眾把前夫強尼戴普（Johnny Depp）視為「家暴男」、阻斷他的演藝之路卻沒有成功後，選擇避走好萊塢，目前搬到西班牙的首都馬德里居住。早先媒體形容她「完全退出」，享受當地的平靜生活，不過狗仔攝影還沒要放過她，繼續跟拍她的生活現況，而她被影迷認出來之後，也大方簽名、合照，遭到消遣：「不是說不當明星了？」

從安珀赫德一直以來的作風，沒有多少人真的相信她會徹底退出演藝界，她的不具名友人則向英國「每日郵報」稱她其實是暫時韜光養晦，等到「家暴風波」的風頭過了，再尋找適當的時機復出。她在家暴案官司中，被廣大的強尼戴普粉絲修理得體無完膚，偏偏法庭上她的說詞反反覆覆，被抓到一堆的疑點，最終法庭是判她和強尼各自要賠償對方，表示陪審團也不認為強尼全然無辜，只是強尼需付的罰金金額比安珀少好幾倍，顯示安珀被認為是問題比較大的一方，這才是她的形象恐怕一時之間很難再白回來、影響到演藝事業的關鍵。

現在安珀能做的就是盡量低調、不要再惹事，讓外界深信她「已經在反省」，而在影迷面前擺出和善的面貌，其實也對她比較好，因而她沒拒絕合照、簽名，就算會被譏諷，也好過被嫌「官司輸了還超跩」。

家暴 攝影 英國

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