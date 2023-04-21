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漫威男星施暴風波 又有眾多受害者出面指控

記者陳建嘉／綜合報導
強納森梅傑斯是漫威近期力捧男星，卻頻陷入暴力事件疑雲。(歐新社資料照片)
強納森梅傑斯是漫威近期力捧男星，卻頻陷入暴力事件疑雲。(歐新社資料照片)

漫威力捧的男星強納森梅傑斯（Jonathan Majors），受重用扮演「復仇者聯盟」下一階段俠要聯手對付的大反派「征服者康」，演藝行情正看漲，卻驚傳因家暴女友被捕，即便強納森的律師事後翻案，秀出女友自白沒有家暴的簡訊，強納森的經紀公司仍在前一日高調宣布結束合作，「綜藝報」更指出有多位遭強納森涉嫌虐待過的暴力受害者站出來提出指控，看來事情並不會這麼簡單。

「綜藝報」指出，強納森是暴力慣犯，其中一名正在配合檢調工作的受害者，更參與了今年「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）的工作，而強納森的公關公司「Lede Company」與經紀公司公司「Entertainment 360」已先後解約，並有多起電影、廣告項目切割，與他暫緩合作，更傳出迪士尼有意換角，改找其他演員演出「征服者康」，但未獲證實，由於強納森已演完今年夏天將上檔的漫威影集「洛基」第二季，之後戲分更吃重的「復仇者聯盟：康之王朝」是否還會由他演出，則尚未確認。

不過強納森的律師則再次發聲明強調他是無辜的，「他沒有攻擊過任何人，我們正在向地檢署提供確切的證據來證明這些指控是不正確的，我們相信他將被證明是完全清白的」。

家暴 復仇者聯盟 漫威

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