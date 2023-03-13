安琪拉貝瑟、妮可基嫚、潔西卡雀絲坦… 紅毯爭奇奪艷

潔西卡雀絲坦展現熟齡美女的性感風情。（美聯社）

第95屆奧斯卡 頒獎典禮星光紅毯，一如往常繽紛多彩，女星爭奇鬥豔、絕美吸睛，男星也帥氣登場，讓人目不暇給。

妮可基嫚高貴典雅。（美聯社）

堪稱好萊塢紅地毯常勝軍的女星妮可基嫚(Nicole Kidman)，身穿Giorgio Armani黑色緊身訂製服，以肩膀與腰部的花朵設計，襯托一股高貴典雅的氣質。

安琪拉貝瑟展現漫威電影女英雄氣場。（美聯社）

新科金球獎 最佳女配角得主安琪拉貝瑟(Angela Bassett)，身穿Moschino紫色魚尾裙訂製服，襯托出一身姣好身材，完全沒有被64歲年齡打敗，果真是漫威電影 女英雄。

去年奧斯卡影后潔西卡雀絲坦(Jessica Chastain)身為頒獎人，身穿Gucci銀灰色亮片緊身禮服搭配深V設計，凹凸有致，加上一頭紅色長髮，展現熟齡美女的性感風情。

奧斯卡首位黑人影后荷莉貝瑞(Halle Berry)身穿Tamara Ralph白色禮服，裙襬高衩設計，露出一雙招牌美腿，性感十足。

蕾哈娜身穿訂製的黑色孕婦裝。（路透）

流行天后蕾哈娜(Rihanna)也很吸睛，她身穿訂製的黑色孕婦裝，以拼貼材質的幾何設計，毫不遮掩孕肚，並展現孕婦特有的性感魅力。

過去曾以「神鬼傳奇」系列電影深植人心布蘭登費雪（Brendan Fraser）以「我的鯨魚老爸」（The Whale）再度重回影迷懷抱，他身穿黑色西裝現身紅毯，果然順利封王呼。而在今年頒獎季拿獎拿到手軟的關繼威同樣以黑色西裝亮相，一甩多年來苦無演出機會陰霾的他，也順利奪下最佳男配角獎。