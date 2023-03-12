搶男心結難消？2話題女星奧斯卡派對狹路相逢 互當空氣

奧莉薇亞懷德（左）與佛蘿倫絲普伊合作「別擔心親愛的」卻結下樑子鬧不和。圖／摘自imdb

天下間最難消解的，就是為了感情而迸發的心結，尤其是情敵之間。

堪稱去年最勁爆緋聞的「別擔心親愛的」女主角佛蘿倫絲普伊、身兼導演 與女配角的奧莉薇亞懷德，打從拍片期間就被傳不對盤，要上片之前彼此不和鬧上檯面，佛蘿倫絲甚至為此缺席該片在威尼斯影展的記者會，只在走紅毯的環節與劇組會合，和奧莉薇亞之間還要夾著其他演員保持安全距離。

昨晚兩人都被拍到出席美國最大經紀公司之一CAA的奧斯卡 前派對，整個場子硬是毫無互動、不打招呼，彷彿對方像空氣一樣看不見也摸不著，似乎心裡的芥蒂還沒法消除。

因為在漫威電影裡扮演新一代「黑寡婦」、知名度大提升的佛蘿倫絲普伊，據傳對於奧莉薇亞懷德藉自導自演「別擔心親愛的」的機會和男主角哈利 史泰爾斯大搞不倫戀非常不滿，當時奧莉薇亞與交往多年、生了兩個小孩的「泰德拉索：錯棚教練趣事多」視帝傑森蘇戴西斯還沒分手。後來各方好奇佛蘿倫絲的道德觀怎如此強烈，又有片場人員流出的傳聞稱是佛蘿倫絲先在與男友分手前跟哈利眉來眼去，結果奧莉薇亞一介入，哈利就被拐跑了，難怪她對奧莉薇亞愈看愈火大，還被傳兩人曾在片場大吵。