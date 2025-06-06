我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人開派對 朋友小孩摔傷提告 面高額賠償+友情決裂

川普威脅取消合約 馬斯克嗆5字後 身價急縮水340億

法網／莎芭蓮卡擊敗斯威雅蒂 首闖決賽 將與高芙爭冠

中央社／巴黎5日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
白俄羅斯網球選手莎芭蓮卡5日擊敗對手，晉級法網決賽。（美聯社）
白俄羅斯網球選手莎芭蓮卡5日擊敗對手，晉級法網決賽。（美聯社）

坐擁四座法國網球公開賽冠軍的波蘭球星斯威雅蒂（Iga Swiatek）5日在法網女單四強賽不敵白俄羅斯的現任球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），無緣再闖決賽爭奪四連霸，法網連勝紀錄止步在26場。另一邊，美國好手高芙（Coco Gauff）以6比1、6比2直落二終結地主選手布瓦松（Lois Boisson）在本屆法網的夢幻之旅，接下來將與莎芭蓮卡爭冠。

路透報導，莎芭蓮卡5日耗時2小時19分鐘，以7比6（7/1）、4比6、6比0拍倒斯威雅蒂。

24歲的斯威雅蒂是2020、2022、2023、2024年法網女單冠軍得主，力爭成為自從1968年網球進入開放年代（Open Era）以來首位法網連續四度封后的選手。

不過莎芭蓮卡的威力對尋求衛冕的斯威雅蒂而言太沉重。

兩年前打進四強是莎芭蓮卡在羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）上的最佳戰績。贏過兩座澳洲網球公開賽、一座美國網球公開賽冠軍的她，志在高舉生涯首座法網金盃。

至於四強賽另一場，世界排名第二的高芙，在中央球場（Court Philippe Chatrier）壓制外卡選手布瓦松和主場觀眾，火速贏得這場比賽。

美國網球選手高芙5日擊敗對手，晉級法網決賽。（美聯社）
美國網球選手高芙5日擊敗對手，晉級法網決賽。（美聯社）

這是高芙2022年輸給斯威雅蒂屈居亞軍後，生涯第二次闖進法網女單決賽。

布瓦松世界排名第361，在前幾輪比賽中先後擊敗世界排名第三的美國選手皮古拉（Jessica Pegula），以及俄羅斯好手安德瑞娃（Mirra Andreeva）。但在對戰高芙時，布瓦松彷彿洩了氣。

不過，這名22歲小將仍將贏得改變她職業生涯的69萬歐元（約79.5萬美元）獎金。高芙則有機會繼2023年美國網球公開賽後，拿下生涯第二座大滿貫女單冠軍。

法網 白俄羅斯 澳洲網球公開賽

上一則

NBA／哈利伯頓準絕殺跳投 溜馬拔頭籌

延伸閱讀

法網／約克維奇晉四強 激戰澤瑞夫上演41拍拉鋸

法網／約克維奇晉四強 激戰澤瑞夫上演41拍拉鋸
法網／排名將暴升300名 法國黑馬布瓦松：這不是奇蹟

法網／排名將暴升300名 法國黑馬布瓦松：這不是奇蹟
法網／361名的黑馬續寫奇蹟 布瓦松挺進女單4強

法網／361名的黑馬續寫奇蹟 布瓦松挺進女單4強
法網／又輸莎芭蓮卡 鄭欽文賽後哽咽：太在意結果、心態沒放穩

法網／又輸莎芭蓮卡 鄭欽文賽後哽咽：太在意結果、心態沒放穩

熱門新聞

6月1日，鄭欽文在比賽中慶祝得分。（新華社）

網球／中國鄭欽文晉級8強 刷新生涯法網最佳戰績

2025-06-01 19:07
大谷翔平。（美聯社）

MLB／藍鳥昔全套裝備招募大谷 看他全打包以為成功了

2025-06-03 03:15
樊振東在單打比賽中回球。(新華社)

乒乓／樊振東離開中國 加盟德甲聯賽 中網民憂技術外傳

2025-05-31 22:15
溜馬繼2000年後重返總冠軍賽。 (美聯社)

NBA／溜馬火力大爆發痛擊尼克 暌違25年重返總冠軍賽

2025-05-31 22:42
紐約尼克隊宣布開除總教練錫伯杜。他執教5年始終闖不進總冠軍賽，也成為下台主因。（美聯社）

NBA／尼克無緣晉級總冠軍賽 總教練錫伯杜被炒了

2025-06-03 19:43
中國乒乓球選手樊振東加盟德甲聯賽。（新華社）

樊振東加盟德甲乒乓聯賽細節 球會總監：他10天前主動聯絡

2025-06-01 02:40

超人氣

更多 >
馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上
馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾
川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國

川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國
川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩

川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩
「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案

「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案