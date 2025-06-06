法網／莎芭蓮卡擊敗斯威雅蒂 首闖決賽 將與高芙爭冠

白俄羅斯網球選手莎芭蓮卡5日擊敗對手，晉級法網決賽。（美聯社）

坐擁四座法國網球公開賽冠軍的波蘭球星斯威雅蒂（Iga Swiatek）5日在法網 女單四強賽不敵白俄羅斯 的現任球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），無緣再闖決賽爭奪四連霸，法網連勝紀錄止步在26場。另一邊，美國好手高芙（Coco Gauff）以6比1、6比2直落二終結地主選手布瓦松（Lois Boisson）在本屆法網的夢幻之旅，接下來將與莎芭蓮卡爭冠。

路透報導，莎芭蓮卡5日耗時2小時19分鐘，以7比6（7/1）、4比6、6比0拍倒斯威雅蒂。

24歲的斯威雅蒂是2020、2022、2023、2024年法網女單冠軍得主，力爭成為自從1968年網球進入開放年代（Open Era）以來首位法網連續四度封后的選手。

不過莎芭蓮卡的威力對尋求衛冕的斯威雅蒂而言太沉重。

兩年前打進四強是莎芭蓮卡在羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）上的最佳戰績。贏過兩座澳洲網球公開賽 、一座美國網球公開賽冠軍的她，志在高舉生涯首座法網金盃。

至於四強賽另一場，世界排名第二的高芙，在中央球場（Court Philippe Chatrier）壓制外卡選手布瓦松和主場觀眾，火速贏得這場比賽。

美國網球選手高芙5日擊敗對手，晉級法網決賽。（美聯社）

這是高芙2022年輸給斯威雅蒂屈居亞軍後，生涯第二次闖進法網女單決賽。

布瓦松世界排名第361，在前幾輪比賽中先後擊敗世界排名第三的美國選手皮古拉（Jessica Pegula），以及俄羅斯好手安德瑞娃（Mirra Andreeva）。但在對戰高芙時，布瓦松彷彿洩了氣。

不過，這名22歲小將仍將贏得改變她職業生涯的69萬歐元（約79.5萬美元）獎金。高芙則有機會繼2023年美國網球公開賽後，拿下生涯第二座大滿貫女單冠軍。