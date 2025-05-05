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馬德里網賽／魯德擊敗德瑞波封王 大師賽首次奪冠

中央社／馬德里4日綜合外電報導
魯德職涯首座ATP世界巡迴賽1000大師賽冠軍。（路透）
魯德職涯首座ATP世界巡迴賽1000大師賽冠軍。（路透）

挪威網球好手魯德（Casper Ruud）4日在馬德里網球公開賽男子單打以7：5、3：6、6：4擊敗英國的德瑞波（Jack Draper）封王，這是他職涯首座ATP世界巡迴賽1000大師賽冠軍。

綜合法新社與路透報導，曾3度獲大滿貫賽亞軍的魯德4日在馬德里網球公開賽（Madrid Open）經過2小時30分鐘激戰後，終於擊敗對手德瑞波。

英國新星德瑞波的世界排名明天將超越塞爾維亞好手約克維奇（Novak Djokovic）升至世界第5，他原本冀望繼3月於印第安泉（Indian Wells）網賽封王後再創佳績，但魯德並未讓他如願。

魯德封王之後表示：「當然感覺很棒，這是漫長的等待，這是我從小就夢想的偉大目標。」

名列第14種子的魯德今年26歲，這是他第18次闖入紅土球場決賽。整個賽事中他先後淘汰佛里茲（Taylor Fritz）、梅迪維夫（Daniil Medvedev）與塞倫多羅（Francisco Cerundolo），克服在準決賽的肋骨傷勢與德瑞波的頑強抵抗，最終捧回獎盃。

德瑞波一直在尋求職業生涯第一座紅土冠軍。他表示：「這項運動很殘酷，但我會繼續努力，我想這次失敗會讓我變得更好。」

魯德在首盤中先以3：5落後，不過他雙破德瑞波發球局演出驚人逆轉，以7：5拿下第1盤。

德瑞波在第2盤並沒有輕言放棄，他在第6局完美保發讓比數來到3：3，隨後他2度破發並只出現1次非受迫性失誤，將比賽逼入決勝盤。

儘管德瑞波在第3盤開始時表現更加沉著，但魯德還是掌握主動，他先破發以3：2領先，最後以1分未失保住最後的發球局，拿下冠軍。

魯德職涯首座ATP世界巡迴賽1000大師賽冠軍。（路透）
魯德職涯首座ATP世界巡迴賽1000大師賽冠軍。（路透）

約克維奇

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