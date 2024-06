新聞評論／紅土之王納達爾的準告別賽

征戰法網近20年,西班牙蠻牛納達爾5月27日在法網首輪即出局,圖為他在比賽中揮拍回擊。(歐新社)

紅土之王,西班牙蠻牛納達爾 ,熬過18個月的傷勢,終於在今年初復出。由於他曾表示,今年是他網球職業最後一年,所以大家抱著看一場少一場、且看且珍惜的心情,不管表現如何,只要他上場,便座無虛席。

比較尷尬的是,一旦納達爾吃了敗仗,那場賽事就幾乎等同於他的告別賽。所以,納達爾在馬德里大師賽16強輸球時,大會為他舉辦了歡送儀式。在滿場觀眾的祝福中,納達爾卻打趣說:「這是個玩笑,因為我明年會回來。」

儘管表現已大不如前,又在參賽與因傷退賽之間反覆,納達爾依然表示,今年的法網 會「燃燒生命」。法網是四大滿貫賽唯一的紅土球場,他在此拿過14座大滿貫金盃,紀錄無人能及。紅土之王要在紅土聖地把潛力發揮到極致,必然精彩可期。

也不知是幸或不幸,納達爾第一輪就抽中硬籤,對上今年奪冠大熱門,德國金童茲維列夫。在剛結束的羅馬大師賽當中,前十種子一個個中箭落馬,令人懷疑男單是否已進入戰國時代之際,碩果僅存的第三種子茲維列夫,決賽時卻表現比以前更為穩健,順利擊敗智利黑馬雅里,拿下冠軍。

或許是因為茲維列夫更被看好,所以他與納達爾的對陣,又被當成後者的法網告別賽。中央球場坐滿了觀眾,聲勢之浩大,不輸給決賽,連球王喬科維奇、球后斯威雅蒂,以及西班牙金孫阿爾卡拉斯,都到場觀戰,看台上還包括法國女單好手加西婭和即將退休 的科內特,可謂眾星雲集,讓納達爾超有面子。

也有人認為,「土地公」納達爾憑著豐富的經驗和頑強的意志,並非毫無勝算。球場上他依然打得出刁鑽的角度與落點,也破得了對手的發球局。可惜在力度與速度上終究吃虧,加上茲維列夫還有將近兩米的身高優勢,使得許多本該是虎虎生風的攻擊球,硬是變成了餵球,反而被茲維列夫轟得難以招架,看得納粉們心頭滴血。然而,現場球迷卻熱情澎湃,只要納達爾打出致勝球,便炸鍋般歡聲雷動,簡直比贏球還激動。

納達爾在第二盤還逼到搶七,一度有希望逆轉,卻終究以直落三敗陣,不禁讓人感歎歲月是把殺豬刀。賽後,主辦單位還是讓他們說幾句話,有點歡送紅土之王的意思。許多球迷頻頻拭淚,而球風與納達爾類似的「土地婆」斯威雅蒂,更是哭得梨花帶雨。回憶過去納達爾在紅土的霸氣,對照如今第一輪即慘遭淘汰的落寞身影,再想到輝煌的三巨頭時代正逐漸走向終點,即使坐在電視機前收看轉播,也難免鼻酸哽咽吧?

可是,納達爾卻不輕易流淚,還語帶保留地說,這不見得是在法網的最後一舞,而且他還想打奧運。果然是頭蠻牛,不服輸的強者!體現了球場看台的標語「VICTORY BELONGS TO THE MOST TENACIOUS(勝利屬於最頑強者)」。後來喬科維奇受訪時表示,納達爾這場表現不錯,應該還有機會。到底他會像前球后葛拉芙,在笑捧生涯最後一個冠軍盃後急流勇退,把回憶留在最美好的那一刻,還是像大威廉絲,年過40仍不輕言退休,以非種子身分繼續享受比賽?讓我們繼續看下去。

(本文取自6月1日聯合新聞網專家之眼,作者為樂齡學習中心兼任講師)