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新聞評論／紅土之王納達爾的準告別賽

劉新圓
征戰法網近20年，西班牙蠻牛納達爾5月27日在法網首輪即出局，圖為他在比賽中揮拍回擊。(歐新社)
征戰法網近20年，西班牙蠻牛納達爾5月27日在法網首輪即出局，圖為他在比賽中揮拍回擊。(歐新社)

紅土之王，西班牙蠻牛納達爾，熬過18個月的傷勢，終於在今年初復出。由於他曾表示，今年是他網球職業最後一年，所以大家抱著看一場少一場、且看且珍惜的心情，不管表現如何，只要他上場，便座無虛席。

比較尷尬的是，一旦納達爾吃了敗仗，那場賽事就幾乎等同於他的告別賽。所以，納達爾在馬德里大師賽16強輸球時，大會為他舉辦了歡送儀式。在滿場觀眾的祝福中，納達爾卻打趣說：「這是個玩笑，因為我明年會回來。」

儘管表現已大不如前，又在參賽與因傷退賽之間反覆，納達爾依然表示，今年的法網會「燃燒生命」。法網是四大滿貫賽唯一的紅土球場，他在此拿過14座大滿貫金盃，紀錄無人能及。紅土之王要在紅土聖地把潛力發揮到極致，必然精彩可期。

也不知是幸或不幸，納達爾第一輪就抽中硬籤，對上今年奪冠大熱門，德國金童茲維列夫。在剛結束的羅馬大師賽當中，前十種子一個個中箭落馬，令人懷疑男單是否已進入戰國時代之際，碩果僅存的第三種子茲維列夫，決賽時卻表現比以前更為穩健，順利擊敗智利黑馬雅里，拿下冠軍。

或許是因為茲維列夫更被看好，所以他與納達爾的對陣，又被當成後者的法網告別賽。中央球場坐滿了觀眾，聲勢之浩大，不輸給決賽，連球王喬科維奇、球后斯威雅蒂，以及西班牙金孫阿爾卡拉斯，都到場觀戰，看台上還包括法國女單好手加西婭和即將退休的科內特，可謂眾星雲集，讓納達爾超有面子。

也有人認為，「土地公」納達爾憑著豐富的經驗和頑強的意志，並非毫無勝算。球場上他依然打得出刁鑽的角度與落點，也破得了對手的發球局。可惜在力度與速度上終究吃虧，加上茲維列夫還有將近兩米的身高優勢，使得許多本該是虎虎生風的攻擊球，硬是變成了餵球，反而被茲維列夫轟得難以招架，看得納粉們心頭滴血。然而，現場球迷卻熱情澎湃，只要納達爾打出致勝球，便炸鍋般歡聲雷動，簡直比贏球還激動。

納達爾在第二盤還逼到搶七，一度有希望逆轉，卻終究以直落三敗陣，不禁讓人感歎歲月是把殺豬刀。賽後，主辦單位還是讓他們說幾句話，有點歡送紅土之王的意思。許多球迷頻頻拭淚，而球風與納達爾類似的「土地婆」斯威雅蒂，更是哭得梨花帶雨。回憶過去納達爾在紅土的霸氣，對照如今第一輪即慘遭淘汰的落寞身影，再想到輝煌的三巨頭時代正逐漸走向終點，即使坐在電視機前收看轉播，也難免鼻酸哽咽吧？

可是，納達爾卻不輕易流淚，還語帶保留地說，這不見得是在法網的最後一舞，而且他還想打奧運。果然是頭蠻牛，不服輸的強者！體現了球場看台的標語「VICTORY BELONGS TO THE MOST TENACIOUS（勝利屬於最頑強者）」。後來喬科維奇受訪時表示，納達爾這場表現不錯，應該還有機會。到底他會像前球后葛拉芙，在笑捧生涯最後一個冠軍盃後急流勇退，把回憶留在最美好的那一刻，還是像大威廉絲，年過40仍不輕言退休，以非種子身分繼續享受比賽？讓我們繼續看下去。

（本文取自6月1日聯合新聞網專家之眼，作者為樂齡學習中心兼任講師）

納達爾 法網 退休

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