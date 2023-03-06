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網球／約克維奇退出印地安泉網賽 疑聲請「疫苗豁免」失敗

中央社／洛杉磯5日綜合外電報導
約克維奇退出印地安泉網賽。（美聯社）
約克維奇退出印地安泉網賽。（美聯社）

印地安泉網賽主辦單位今天證實塞爾維亞名將約克維奇正式退出比賽，暗示世界排名第1的他並未取得COVID-19疫苗接種豁免權。

約克維奇（Novak Djokovic）是拒打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗知名度最高的運動員之一。他上個月向美國政府申請特別許可，以便入境美國參加兩場先後在印地安泉（Indian Wells）和邁阿密（Miami）舉行的網賽。

印地安泉網賽主辦單位今天晚間發布聲明說：「世界排名第1的約克維奇已經退出2023年法國巴黎銀行網球公開賽（BNP Paribas Open，印地安泉大師賽正式名稱）。」聲明同時表示在此情況下，喬治亞籍選手巴西拉希維利（Nikoloz Basilashvili）遞補獲得參賽機會。

美國目前禁止未接種疫苗的民眾入境，這項政策可望在美國政府5月11日解除因應COVID-19疫情的國家緊急狀態後取消。

約克維奇因拒打疫苗，自2019年以來就沒有打過印地安泉與邁阿密這兩場一前一後登場的比賽。約克維奇團隊尚未出面對退出比賽一事置評。

美國聯邦參議員史考特（Rick Scott）和盧比歐（Marco Rubio）3日曾致函美國總統拜登，敦促拜登批准豁免申請。

印地安泉網賽的賽事總監哈斯（Tommy Haas）、美國網球協會、美國網球公開賽也都希望這位拿過22次大滿貫冠軍的好手能獲准入境美國參賽。

印地安泉網賽下週在加州登場，外界原本看好約克維奇拿下這場比賽的第6冠。

約克維奇因為不願接種疫苗，去年既錯過了澳洲公開賽也無緣參加美網。

他今年1月重返澳網，並拿下平紀錄的第22座大滿貫冠軍。

他曾表示寧願錯失參加大滿貫賽事的機會，也不想打疫苗。

約克維奇 疫苗 拜登

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