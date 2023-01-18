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澳網／約克維奇重返澳網 掌聲中開門紅

體育新聞組／綜合報導
塞爾維亞網球名將約克維奇17日力克西班牙對手巴埃納，進軍澳洲公開賽第10座金盃。歐新社
塞爾維亞網球名將約克維奇17日力克西班牙對手巴埃納，進軍澳洲公開賽第10座金盃。歐新社

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）17日力克西班牙對手巴埃納（Roberto Carballes Baena），朝捧起澳洲公開賽第10座金盃邁開步伐；他去年因違反澳洲防疫規定而被驅逐出境，這次回來參賽仍受到球迷熱烈歡迎。

中央社引述法新社報導，今年35歲的約克維奇本月稍早肌腱受傷，似乎已無大礙，17日以6：3、6：4、6：0直落三輕取巴埃納。

這位9屆澳網男單冠軍去年因為未接種新冠疫苗，被澳洲政府驅逐出境，禁止入境3年，但去年11月禁令取消，讓他得以重返澳網，嘗試追平西班牙好手納達爾（Rafael Nadal）的22座大滿貫冠軍紀錄。

約克維奇17日一出場就受到高聲歡呼，球迷親切地高呼他的小名「諾爾」（Nole），他說，「感謝你們如我夢想一般地這麼歡迎我」。

男單第2種子挪威好手魯德（Casper Ruud）首戰也順利晉級，以6：3、7：6（8：6）、6：7（5：7）和6：3擊退捷克對手馬哈奇（Tomas Machac）。

另在女單首輪賽事，突尼西亞第2種子加博（Ons Jabeur）以7：6（10：8）、4：6、6：1勉強淘汰斯洛維尼亞對手齊丹塞珂（Tamara Zidansek），但她一再出現非受迫性失誤。

墨瑞首輪就上演史詩級的馬拉松大戰。（路透）
墨瑞首輪就上演史詩級的馬拉松大戰。（路透）

此外，澳網第一輪賽程就上演史詩級的馬拉松大戰，「英國希望」墨瑞（Andy Murray）和列13種子的義大利名將貝雷帝尼（Matteo Berrettini）首輪上演5盤對決，墨瑞在瓦解對手一個「賽末點」下逆轉勝，以6：3、6：3、4：6、6：7（7：9）、7：6（10：6）搶下晉級門票。

這場大戰歷時4小時49分鐘，35歲的墨瑞笑說，晚點和明天肯定能感受到身體的反應，「但現在我感覺到不可思議的開心，我很以自己為榮。」

休養一年，澤瑞夫重返大滿貫賽場。（路透）
休養一年，澤瑞夫重返大滿貫賽場。（路透）

去年法網傷到腳踝韌帶，德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）終於在澳網重返大滿貫戰場，首輪遭遇秘魯「幸運落敗者」瓦里拉斯（Juan Pablo Varillas）雖陷入苦戰，最終仍以4：6、6：1、5：7、7：6（7：3）、6：4逆轉勝出，經過4小時又6分鐘激戰迎接本季第一場巡迴賽勝利。

瓦里拉斯世界排名雖僅103，但澤瑞夫才從大傷回歸，世界排名13的他說：「我非常開心，過去7個月我很思念這一切，光是這場比賽，我所有的辛苦和苦難都得到回報。」

約克維奇挑戰澳洲公開賽第10座金盃。（路透）
約克維奇挑戰澳洲公開賽第10座金盃。（路透）

澳網 澳洲 約克維奇

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