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世界盃／梅西傳承金球密碼 亞馬爾：他的鼓勵與金牌同等珍貴

記者劉肇育／即時報導
亞馬爾表示，「梅西一直是我崇拜的對象，賽後我只是想向他表達最高敬意。」(歐新社)
亞馬爾表示，「梅西一直是我崇拜的對象，賽後我只是想向他表達最高敬意。」(歐新社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：亞馬爾賽後向梅西致意，獲得前輩鼓勵。
  • 重點二：梅西勉勵他堅持自我，傳承意味濃厚。
  • 重點三：亞馬爾認為梅西的話如金牌般珍貴。

2026美加墨世界盃足球賽日前在紐約大都會球場劃下完美句點，賽後場上出現極具傳承意味的一幕，19歲的西班牙小將亞馬爾（Lamine Yamal）與39歲的阿根廷傳奇巨星梅西（Lionel Messi）擁抱寒暄，亞馬爾隨後透露了兩人交談的細節，直言梅西對他說的這番話，其價值與世足金牌「一樣珍貴」。

8座金球獎得主、前巴塞隆納隊長梅西，在本屆世足賽繳出8進球、4助攻的頂級表現，無奈未能率隊完成連霸，賽後終場哨音響起時，亞馬爾走向這位球壇前輩致意，兩人隨即緊緊擁抱，也為這場「澡盆之戰」劃下句點。

談到這位歷史最佳球員對自己的叮嚀，亞馬爾表示，「梅西要我堅持走自己的路，並告訴我『未來是屬於你們這個世代的』。這些話對我的意義，就跟掛在我脖子上的世足金牌一樣珍貴。」亞馬爾也感性補充，「梅西一直是我崇拜的對象，賽後我只是想向他表達最高敬意。」

決賽後亞馬爾(左)走向梅西(右)致意，兩人隨即緊緊擁抱，為這場「澡盆之戰」劃下句...
決賽後亞馬爾(左)走向梅西(右)致意，兩人隨即緊緊擁抱，為這場「澡盆之戰」劃下句點。(路透)

事實上兩人早有神奇的宿命交集，早在2007年，年僅20歲的梅西參加聯合國兒童基金會公益拍照活動時，曾溫馨地替當時僅5個月大的亞馬爾洗澡。如今亞馬爾不僅接下梅西在巴塞隆納留下的象徵性10號球衣，也在世足舞台嶄露頭角，讓這段跨越世代的傳承佳話更顯動人。

精華 FAQ

  • 梅西要亞馬爾堅持走自己的路，並表示未來是屬於他們這個世代的。亞馬爾認為這番話非常鼓舞人心，甚至和金牌一樣珍貴。

  • 因為梅西是他長期崇拜的對象，也是球壇傳奇人物。能在世界盃賽後獲得梅西親口鼓勵，讓亞馬爾感受到一種跨世代的肯定與傳承。

  • 早在2007年，梅西曾在公益活動中替年幼的亞馬爾洗澡；如今亞馬爾接下巴塞隆納10號球衣，並在世界盃舞台崛起，延續梅西的象徵。

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