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冠軍獎盃拿到手…網友卻忙著替羅德里和川普「量身高」

世界新聞網馬雯婷／即時報導
美國總統川普（中）和西班牙隊長羅德里（左）。（路透）
美國總統川普（中）和西班牙隊長羅德里（左）。（路透）

據雅虎新聞網報導，2026年FIFA世界盃不僅在賽事期間頻頻出現場上爭議，決賽當天的頒獎典禮也意外掀起一場政治話題。川普總統（Donald Trump）在頒發冠軍獎盃，並與西班牙隊一同登台亮相後，社群媒體迅速聚焦於他與西班牙隊長羅德里（Rodri）的身高差距。根據公開資料顯示，兩人的官方身高原本應相當。

西班牙在 2026 年 FIFA 世界盃決賽中締造歷史性勝利，但賽後在美國引發熱烈討論的焦點，卻不僅限於球場上的表現。7月19日，一段頒獎典禮影片在網路流傳，網友紛紛開始比較川普與西班牙隊長羅德里的身高差異。

這段影片由白宮X帳號「Rapid Response」發布。畫面中，羅德里登上舞台領取金球獎（Golden Ball）相關榮譽，並與川普握手致意。然而，從影片角度來看，這名效力於曼城的中場球員似乎明顯高於川普，與兩人公開資料中同為6英尺3英寸（約190公分）的身高紀錄形成反差。

影片曝光後，社群媒體使用者迅速注意到這項差異，並引發大量討論。

一名網友留言表示，「川普穿著高跟鞋，卻還至少矮了4到5英寸。」並附上一個眨眼表情符號。

另一名使用者則以幽默方式評論，「他抬頭看羅德里的時候，脖子應該會很痠！」

也有人進一步質疑川普的身高說法。一名批評者寫道，「羅德里身高6英尺3英寸，川普也聲稱自己是6英尺3英寸。但川普站在羅德里旁邊時，看起來像隻小蝦米，又一次被抓到說謊。」

盡管外界持續針對兩人的身高差距展開討論，白宮仍維持官方紀錄，表示川普的身高為75英寸（約190.5公分）。此外，川普於2026年5月接受官方健康檢查時，報告結果也再次確認其身高為6英尺3英寸。

這場原本只是頒獎典禮上的短暫畫面，卻因社群媒體的放大效應，迅速演變成一場關於身高、形象與政治話題的網路熱議。

精華 FAQ

  • 起因是川普在世界盃頒獎典禮上與羅德里同台握手的畫面被拍下，社群認為兩人實際身高落差明顯，進而把焦點從比賽結果轉向川普的身高爭議。

  • 因為公開資料顯示兩人的官方身高都約為6英尺3英寸，但影片中羅德里看起來明顯高於川普，讓不少網友認為川普的身高說法與畫面不符，因而熱烈討論。

  • 白宮仍維持川普官方身高為75英寸、約190.5公分的紀錄，且川普在2026年5月的官方健康檢查也再次確認為6英尺3英寸，未因網路質疑而更改。

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