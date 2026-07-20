世界盃／西班牙封王遊行 逾百萬球迷湧馬德里街頭慶祝

在奪冠遊行結束後，西班牙隊球員於馬德里西貝萊斯廣場（豐收女神廣場）的舞台上慶祝，現場聚集了廣大球迷，共同慶祝奪得世界盃冠軍。 （路透）

世界盃 冠軍西班牙隊今天在馬德里街頭展開敞篷巴士遊行，逾100萬名球迷湧上街頭慶祝，迎接這支睽違16年重返國際足壇巔峰「無敵艦隊」。

法新社報導，球員們在烈日下展開遊行，有人赤裸上身，有人手持飲料，沿著市中心主要幹道前進，沿途滿是身穿紅黃兩色球衣的球迷，最終目的地為馬德里市中心的西貝萊斯廣場（Cibeles Square）。

自美返抵馬德里後，西班牙國家隊先後接受國王菲利佩六世（King Felipe VI）與王室成員，以及總理桑傑士（Pedro Sanchez）接見，隨後展開慶祝遊行。

球員們輪流高舉著冠軍金盃，向身穿紅黃兩色服飾、熱情歡呼的球迷揮手致意。西班牙國家隊昨天在紐澤西舉行的世足決賽中，以1比0擊敗衛冕軍阿根廷。

前鋒托瑞斯（Ferran Torres）在延長賽攻入致勝分，協助西班牙奪得隊史第2座世界盃冠軍。

國王菲利佩六世向這支「無敵艦隊」表示：「你們展現了勇氣、韌性與膽識，並始終以卓越球技、對比賽的掌控能力作為後盾，成功結合理智與熱情。」

車頭上寫著「世界之王」（Kings of the World），沿途球迷則高喊「冠軍」、「冠軍」向球員致敬。

西班牙隊長羅德里（Rodri）從載著全隊返國的伊比利亞航空（Iberia）班機走下來時，在機梯頂端高舉著冠軍金盃。

稍後在蒙克洛亞宮（Moncloa Palace），效力英超曼城（Manchester City）的羅德里表示，這是他職業生涯最重要的成就。

他說：「我一直認為，能為自己的國家贏得榮耀，是世上最美好的事情，尤其是世界盃冠軍。」

「這一代球員是看著卡西亞斯（Iker Casillas）和伊涅斯塔（Andres Iniesta）捧起世界盃長大的，如今我們也能做到，這是足球員所能達成的最高榮耀。」

16年前，伊涅斯塔在南非世界盃決賽延長賽攻破荷蘭球門，替西班牙贏得隊史首座世界盃冠軍。

攻入致勝分的托瑞斯表示：「看到這麼多孩子興奮歡呼，我真的非常開心，能夠參加這場遊行，並與所有西班牙球迷一起慶祝，真的非常特別。」