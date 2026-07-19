梅西還是亞馬爾？世界盃決賽巴薩鐵粉挺誰

巴塞隆納俱樂部前後任兩大招牌球星梅西(右)與亞馬爾。(路透資料照)

隨著阿根廷與西班牙即將在世界盃 決賽交手，巴塞隆納(簡稱巴薩)俱樂部前後兩代招牌球星——梅西(Lionel Messi)與亞馬爾(Lamine Yamal)的比較話題再度升溫。究竟誰才是巴薩球迷真正的心頭肉？

綜合媒體報導，巴塞隆納主席拉波爾塔(Joan Laporta)賽前受訪時表示，梅西代表過去，亞馬爾代表未來，但直接比較兩人並不公平。他強調，梅西在俱樂部歷史上的地位無可取代，而亞馬爾則正走在屬於自己的道路上。

過去與感恩 vs. 未來與希望

巴薩球迷對梅西與亞馬爾的情感，其實是兩種不同、卻能並存的連結。

對多數老球迷而言，梅西承載的是「感恩與懷念」。他是俱樂部史上最偉大的球員，陪伴一整個世代走過最輝煌的歲月。即使2021年因俱樂部財務困境與西甲薪資規定被迫離隊，球迷普遍將責任歸咎於管理層，而非梅西本人。

梅西在球迷心中幾乎沒有「汙點」，如今每逢他造訪巴塞隆納或發表相關言論，依然能引發巨大迴響。

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相較之下，亞馬爾代表的是「未來與希望」。身為巴薩青訓學院拉瑪西亞(La Masia)近年最耀眼的新星，他被視為俱樂部在「後梅西時代」重建認同感、延續傳奇的象徵。目前外界對他的評價幾乎一面倒正面，只是仍待時間驗證。

加泰隆尼亞 vs. 西班牙

上一屆世界盃，許多巴薩球迷因為對梅西的情感而支持阿根廷；然而，這次決賽阿根廷的對手正是西班牙，也讓巴薩球迷的立場顯得更加複雜。

巴塞隆納所在的加泰隆尼亞長期存在獨立運動，這股政治認同也延伸到體育領域，部分民眾會刻意不支持西班牙國家隊。

最明顯的例子包括西班牙王室現身時，巴薩主場球迷曾報以噓聲，或在象徵加泰隆尼亞歷史事件的特定分鐘集體高喊口號。

至於西班牙國家隊出賽時，獨立派球迷普遍採取的是「不關心、不支持」，而非公開對抗式的抵制。

不過，這次世界盃決賽的特殊之處在於，亞馬爾在加泰隆尼亞成長、出身巴薩青訓體系，可能讓部分原本對西班牙隊態度冷淡的加泰隆尼亞球迷，因他的存在而破例支持西班牙隊。

換句話說，對巴薩球迷而言，這場世界盃決賽並非單純在梅西與亞馬爾之間做出選擇，而是牽涉國族認同、俱樂部情感與地域連結等多重因素。

前教頭、前隊友怎麼看

前巴薩總教練哈維(Xavi Hernández)近日也談到亞馬爾如何面對外界的比較。他認為，兩人的踢球風格未必相同，但都具備超級球星的特質，也都清楚知道自己與眾不同。哈維還提到，梅西本人某種程度上已對亞馬爾表達過肯定。

同樣曾效力巴薩、也是梅西前隊友的蘇亞雷斯(Luis Suárez)則表示，外界對兩人的比較「令他感到反感」，但他也認為亞馬爾具備達到梅西高度的潛力。他指出，亞馬爾在本屆世界盃持續進步，只要他在場上，隊友便會主動把球交給他，對手也會因此加強戒備。

然而，亞馬爾本人曾表示不樂見這類比較。他說，這種對比「有時反而沒有幫助」，並強調自己仍處於職業生涯起步階段，希望寫下屬於自己的故事。前隊長普約爾(Carles Puyol)也呼籲外界別再替亞馬爾貼上「梅西接班人」的標籤，認為過高的期待可能帶來不必要的壓力。