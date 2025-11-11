足球／梅西無預警重返巴塞隆納主場：回到讓我幸福的地方

阿根廷足球天王梅西。（路透）

目前效力於美國足球大聯盟（MLS）邁阿密國際（Inter Miami）的阿根廷 球星梅西 （Lionel Messi），近日驚喜現身老東家巴塞隆納翻修的主場諾坎普球場（Camp Nou），他未事先通知任何巴塞隆納俱樂部成員，這次突如其來的造訪令外界又驚又感動。

梅西在社群媒體上分享了多張照片，並附上一段深情訊息：「昨夜我回到了那個我靈魂深處思念的地方，那裡讓我無比快樂，讓我感受到世界上最幸福的時刻。我希望有一天能真正回來，不只是為了道別，因為我從未有機會做到。」

這是現年38歲的梅西，自2021年離開巴塞隆納後，首次回到諾坎普球場。

諾坎普球場將在2027年底完成翻新，巴塞隆納主席拉波爾塔（Joan Laporta）曾表示，舉辦一場致敬賽或將成為新球場重新開放的最佳方式，新場館可容納達10萬5千名觀眾。不過他也補充道：「一切取決於梅西是否願意。」

梅西的這番訊息似乎正回應拉波爾塔的構想，暗示著他可能願意參與告別儀式。

梅西2021年8月因俱樂部財務問題離開巴塞隆納，當時正值新冠疫情 期間，球迷無法進場觀賽，也讓他未能舉行正式的告別式。此後，俱樂部至今尚未為他舉辦任何官方致敬活動。

如今，時隔四年多，梅西意外重返諾坎普，不僅令球迷倍感動容，也重新點燃巴薩球迷對他「正式告別賽」的期待。