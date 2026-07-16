我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美6月零售銷售符合預期 美股期指仍跌

默克藥廠膽固醇口服新藥 獲FDA核准

英格蘭無緣決賽 貝林漢「偷打對手後腦」引爆衝突

中央社／亞特蘭大15日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
四強戰輸給阿根廷，英格蘭隊凱恩（9號）與貝林漢（右）神情落寞。（美聯社）
四強戰輸給阿根廷，英格蘭隊凱恩（9號）與貝林漢（右）神情落寞。（美聯社）

英格蘭在世界盃4強賽落敗後，貝林漢（Jude Bellingham）傷心落淚，緩步走過球場向球迷鼓掌致意，隨後鏡頭捕捉到他拍打阿根廷替補球員巴柯（Valentin Barco）的後腦。

影片來源：YouTube@Fox Sports

英國「地鐵報」（Metro）和「太陽報」（The Sun）報導，英格蘭一度取得1：0領先，卻遭阿根廷逆轉，無緣挺進決賽與西班牙交手。

高登（Anthony Gordon）在第55分鐘破門，替圖赫爾（Thomas Tuchel）執教的三獅軍團先馳得點，但下半場風雲變色，費南德茲（Enzo Fernandez）為阿根廷追平比分，馬蒂內茲（Lautaro Martinez）再於傷停補時第2分鐘攻入致勝球，助阿根廷以2比1逆轉。

這場在亞特蘭大舉行的比賽火藥味十足，全場共出現26次犯規，終場哨響後，雙方累積的不滿情緒爆發，貝林漢與阿根廷未上場的替補球員巴柯發生衝突。

影片來源：YouTube@@TheNationalUAEchannel

當巴柯走過去與阿根廷致勝功臣馬蒂內茲擁抱慶祝時，站在附近的貝林漢走了過去，朝這名21歲球員的後腦拍了一下。

巴柯對此憤怒地做出回應，隨後阿根廷中場巴斯（Nico Paz）上前將兩人拉開，接著奧塔門迪（Nicolas Otamendi）也衝上前去，並推了這位英格蘭中場球員的胸口。

隨後，英格蘭前鋒華金斯（Ollie Watkins）將貝林漢帶離衝突現場。

編輯推薦

世界新聞網製圖
世界新聞網製圖

精華 FAQ

  • 英格蘭原本一度以1：0領先，但最後被阿根廷以2比1逆轉擊敗，無緣晉級世界盃決賽，並失去與西班牙交手的機會。

  • 衝突對象是阿根廷替補球員巴柯（Valentin Barco）。鏡頭顯示，貝林漢走近他時拍打其後腦，隨即引發對方與阿根廷球員的不滿反應。

  • 因為全場出現多達26次犯規，終場後雙方累積的情緒全面爆發，除了巴柯與貝林漢拉扯外，奧塔門迪也上前推擠，最後由隊友將貝林漢帶離。

世界盃

上一則

世界盃／英格蘭門將「12碼水壺秘笈」遭撿走 梅西看完忍不住笑了

延伸閱讀

世界盃／4強戰前內鬨 貝林漢、英格蘭教頭公開互槓

世界盃／4強戰前內鬨 貝林漢、英格蘭教頭公開互槓
世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受
世界盃／英格蘭闖4強 教頭不滿失誤多：我們運氣不錯

世界盃／英格蘭闖4強 教頭不滿失誤多：我們運氣不錯
世界盃／傳批評球隊表現遭貝林漢回嗆 英主帥急澄清雙方「無裂痕」

世界盃／傳批評球隊表現遭貝林漢回嗆 英主帥急澄清雙方「無裂痕」

熱門新聞

樂高集團在紐約揭幕全球最大的世界盃冠軍獎盃模型。(美聯社)

下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

2026-07-12 20:42
法國0：2不敵西班牙，只能踢季軍戰了，右為姆巴佩。（歐新社）

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

2026-07-14 19:06
這張攝於2007年9月的照片顯示，20歲的梅西(左)在西班牙巴塞隆納主場諾坎普球場的更衣室，抱著年僅6個月大的亞馬爾拍攝公益照片。(美聯社)

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

2026-07-15 18:02
7月7日，阿根廷隊梅西在比賽中慶祝進球。(新華社)

世界盃／梅西本屆上場時間 63%散步、25%站著不動

2026-07-11 20:35
挪威球星哈蘭德結束世界盃征程後，返回挪威奧斯陸附近的奧斯陸機場，手裡帶著一隻浣熊造型威士忌。(歐新社)

挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的

2026-07-13 18:41
葡萄牙隊長C羅。（路透）

世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%

2026-07-08 19:27

超人氣

更多 >
迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙
140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架

140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架
成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定

成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定
梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒
世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受