世界盃／英格蘭輸球 教頭甩鍋球員 韓媒：洪明甫2.0

英格蘭總教練圖赫爾。（美聯社）

英格蘭挑戰世界盃 足球賽第2冠，隨著15日4強賽以1：2不敵阿根廷，封王乾旱期確定延長到64年，最快下屆比賽才有機會，南韓媒體朝鮮日報形容，英格蘭總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）將失利歸咎於球員，簡直是「洪明甫式」的甩鍋球員行為。

南韓在本屆賽事小組賽1勝2敗，未能晉級32強，總教練洪明甫被國人砲轟，總統李在明也痛批錯愕、荒唐，洪明甫已在6月29日請辭。

英格蘭在1966年世足賽以地主身分奪冠，15日對阿根廷之戰第55分鐘，葛登（Anthony Gordon）率先破網，但阿根廷球王梅西（Lionel Messi）在第85分鐘和傷停補時第2分鐘，兩次關鍵助攻讓費南德茲（Enzo Fernandez）、馬丁尼茲（Lautaro Martinez）進球，英格蘭挑戰等了60年的冠軍消失。

朝鮮日報指出，葛登首開紀錄幫助英格蘭處於有利局面，但圖赫爾用人策略保守，太早換上後衛，似乎一心只想守住1球領先優勢，倉促換人給了先前被嚴密防守的梅西活動空間，導致最終失利。

圖赫爾賽後發言進一步激怒英格蘭球迷，他並未承認戰術失誤，反而將責任全部推給球員，「我們的表現令人失望，一度接近勝利，但踢得過於被動。雖然率先破門卻錯失許多良機。」

圖赫爾表示，球隊未能奪回控球權，並讓對手獲得大量傳中和射門機會，本來有機會贏球，但在領先後未能保持原有的競技水準。

朝鮮日報指出，英格蘭隊之所以陷入被動，歸根結底是因圖赫爾太早換上後衛，然而他對此毫無反思之意。

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