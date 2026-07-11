世界盃／挪威、英格蘭8強對決 2國航空社群先開戰
隨著2026世界盃進入最後階段，場外賭注籌碼也愈來愈有創意。兩家歐洲航空公司打賭，如果對方支持的球隊獲勝，輸家必須把社群平台Instagram(IG)官方帳號的大頭照換成對方的商標一天。
挪威隊靈魂人物、英超曼城(Manchester City)前鋒哈蘭德(Erling Haaland)本屆世足率領「維京軍團」淘汰5屆冠軍巴西，隊史首次挺進世界盃8強，將於11日在邁阿密迎戰「三獅軍團」英格蘭，爭奪4強門票。
廉價航空挪威穿梭航空(Norwegian Air Shuttle)8日在社群平台IG向英國航空(British Airways)下戰帖：「準備好拿你們的商標冒險了嗎？如果挪威贏了，你們必須在周日(12日)把IG帳號大頭照換成我們公司的商標，為期一天。反之亦然。成交嗎？」
英航不甘示弱在Instagram發文回應：「別打你贏不了的賭。」挪威穿梭航空則打趣說：「這表示(你們)太害怕了嗎？」
當英航在IG留言正式接受挑戰後，挪威穿梭航空10日宣布這項賭注正式成立。英航寫道：「接受挑戰！只是等我們以巡航高度拿下勝利時，可別感到驚訝。」
另個趣聞是，俄羅斯24歲模特兒克斯特羅米蒂娜(Anastasia Kostromitina)因外表神似挪威足球球星哈蘭德也暴紅，儘管她原先不太願意承認兩人相像，現在她已接受這點，並支持他擊敗英格蘭，進而帶領挪威贏得世界盃冠軍。
英國「每日郵報」(Daily Mail)報導，克斯特羅米蒂娜的網紅母親在一支短片開頭表示：「只有我覺得我女兒看起來像個明星嗎？」
克斯特羅米蒂娜接著開始模仿哈蘭德的表情、手勢、姿勢和動作，這支影片迅速在社群媒體暴紅，目前播放次數已超過一億次。
她接受俄羅斯媒體Life訪問時坦承，她起初否認兩人長得相像，但最終改變了想法。「一開始我根本不懂我和他哪裡像了，後來覺得有點受傷。」
「但我現在了解，長得像一位這麼偉大的運動員，即使只是外表相似，其實是很棒的事情。所以我決定好好利用這個機會。」
目前在國際足總(FIFA)世界排名，英格蘭位居第4，挪威則排名第19。
挪威穿梭航空與英國航空約定，若支持的球隊輸球，輸家就要把官方IG大頭照換成對方商標1天，讓球賽變成社群互嗆戰。 因為哈蘭德率隊淘汰5屆冠軍巴西，帶領挪威隊史首次闖進世界盃8強，接著將與英格蘭爭奪4強門票，話題性相當高。 俄羅斯模特兒克斯特羅米蒂娜因外表神似哈蘭德，在母親拍攝的短片中模仿表情與動作後迅速走紅，影片播放次數已超過1億次。
精華 FAQ
挪威穿梭航空與英國航空約定，若支持的球隊輸球，輸家就要把官方IG大頭照換成對方商標1天，讓球賽變成社群互嗆戰。
因為哈蘭德率隊淘汰5屆冠軍巴西，帶領挪威隊史首次闖進世界盃8強，接著將與英格蘭爭奪4強門票，話題性相當高。
俄羅斯模特兒克斯特羅米蒂娜因外表神似哈蘭德，在母親拍攝的短片中模仿表情與動作後迅速走紅，影片播放次數已超過1億次。
上一則
世界盃／阿根廷挑戰64年來首度連霸 瑞士瞄準4強新紀錄
下一則