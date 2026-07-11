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世界盃／挪威「進球機器」哈蘭德1個月讓全美傾倒 球技之外有強大魅力

編譯盧炯燊／綜合報導
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年僅25歲的哈蘭德本屆世界盃已踢進七球，不僅為挪威國家隊創下史上最佳成績，他也在...
年僅25歲的哈蘭德本屆世界盃已踢進七球，不僅為挪威國家隊創下史上最佳成績，他也在一個月內擄獲全球球迷，在美國也大受歡迎。(新華社)

世界盃賽事逐漸進入高潮，挪威隊靠著靈魂人物哈蘭德(Erling Haaland)在五場比賽中攻入7球的驚人表現，首次挺進世足賽八強之列。

25歲的哈蘭德身高196公分，金髮及肩，展現鮮明的維京人血統，平時效力於英超曼城隊，是當家明星前鋒，也是全球最佳足球運動員之一；如今卻是英格蘭晉級四強的最大障礙。

對大部分美國人來說，從認識他到為他的魅力所吸引，不過是短短一個月的時間，過程極具爆炸性。

他在英超、歐冠以及德甲等頂級賽事踢進過不少球，早是個進球機器，但他在本屆世界盃對挪威的巨大影響力，更是將他推向新高峰。

紐約時報一篇有關哈蘭德的長篇報導指出，因為外型酷似動漫「七龍珠」反派「魔人普烏」(Majin Buu)，哈蘭德索性用此自嘲。這個比喻當然並非讚美，但這種風格反為他贏得大量粉絲。

過去一個月，他的Instagram帳號吸引了近1800萬粉絲，其中500萬是在16強賽事，他對巴西梅開二度之後所湧入，他的YouTube頻道也新增了近90萬訂閱者。

挪威體育科學院心理學教授約爾德特(Geir Jordet)認為哈蘭德「有一種獨特的融合能力，一方面展現出極強的專業精神，另方面是他的團隊精神」，正是如此強大的個人魅力，讓每個人都想靠近他。

哈蘭德在本屆世界盃上的精采進球，當然讓他人氣飆升，但他的行銷策略也功不可沒。

去年9月他開設自己的YouTube頻道，以輕鬆詼諧的方式展現了球場外的生活，呈現古靈精怪、個性鮮明的一面，在美國比賽期間還特別拉攏美國球迷。

在32強賽中，挪威在達拉斯體育館擊敗象牙海岸後，他馬上拍攝了一段影片，把自己打扮成牛仔，穿著一件印有「你們都去親我的達拉斯吧」(Y'all Can Kiss My Dallas)字樣的T恤，這種方式自然大受美國人所歡迎。

哈蘭德9日在訓練後向記者表示，很享受在美國的時光。當被問及在美國愈來愈受到關注時，他不忘說「這是件好事，我喜歡美國人，他們很幽默，我喜歡他們的個性。」

精華 FAQ

  • 他在5場比賽中攻入7球，成為挪威的靈魂人物，直接帶隊首次挺進世界盃八強。這種高產進球表現，也讓他的人氣與話題性同步暴增。

  • 除了場上表現驚人，他的維京外型、幽默自嘲，以及刻意貼近美國文化的行銷方式，都成功吸引美國球迷。Instagram與YouTube粉絲也因此快速成長。

  • 他開設YouTube頻道，分享場外生活並展現古靈精怪的一面，還在達拉斯拍牛仔影片、穿上諷刺T恤，讓球迷感受到他的自信與幽默。

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