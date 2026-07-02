我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約近14年來首見100度高溫 國慶長周末活動迎酷暑考驗

梅西也逃不過…美國機場「無差別安檢」全程笑著配合

梅西也逃不過…美國機場「無差別安檢」全程笑著配合

世界新聞網馬雯婷／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
足球傳奇梅西（Lionel Messi）。（美聯社）
足球傳奇梅西（Lionel Messi）。（美聯社）

據雅虎新聞網報導，美國機場安檢向來以嚴格著稱，執行安全檢查時一視同仁，即使對象是足球傳奇梅西（Lionel Messi）也不例外。

由於2026年FIFA世界盃主要由美國主辦，所有球員、官員及球迷都必須遵守美國針對入境旅客所制定的機場安檢規定。因此，能夠獲得特殊待遇的情況極為罕見，而梅西接受安檢時從容自若的反應，也因此在網路上引發熱議。

兩名美國球迷日前在邁阿密國際機場（Miami International Airport）巧遇阿根廷國家隊，當時球隊正準備啟程，迎戰世界盃32強賽對手維德角（Cape Verde）。

球迷分享的影片顯示，梅西與全隊依序接受詳細安檢。這位39歲、足球史上國家隊進球數最多的球員，全程禮貌配合安檢人員指示，期間還不時與隊友談笑，神情十分輕鬆，絲毫沒有因身分特殊而顯得不耐。

影片經轉發後迅速在X爆紅，目前觀看次數已逼近500萬次，若加上其他網友自行轉貼的版本，實際曝光量更為可觀。

由於美國的機場安檢制度向來相當嚴格，對於經常往返各國參賽的職業球員而言，這類安全檢查早已是家常便飯，本屆世界盃期間更可能多次經歷相同流程。

回顧近五屆世界盃，梅西率領的阿根廷與法國一直是整體表現最穩定、最具競爭力的球隊之一。隨著法國率先以出色表現晉級16強，如今輪到阿根廷挑戰完成相同目標。

維德角本屆賽事一路闖進32強，表現令人驚艷。然而，阿根廷仍寄望憑藉引以為傲的強大攻擊火力突破對手防線；即使是西班牙這樣的勁旅，先前也未能成功攻破維德角的大門。

另一方面，世界盃金靴獎之爭也進入白熱化階段。梅西目前攻入6球，與哈蘭德（Erling Haaland）以及姆巴佩（Kylian Mbappé）並列射手榜首位，而且還比兩人少踢一場比賽，在競爭中握有一定優勢。

隨著淘汰賽正式展開，阿根廷已沒有任何犯錯空間。梅西與隊友都清楚，唯有一路過關斬將，才有機會重現2022 年奪冠榮耀，並成為自1962年巴西隊以來，首支成功衛冕世界盃冠軍的球隊。

精華 FAQ

  • 因為他身為世界足壇巨星，卻仍依規接受詳細安檢，態度自然又親切，還不時與隊友談笑，展現毫無架子的從容反應，因此影片迅速引發熱議。

  • 影片是在邁阿密國際機場拍攝，兩名美國球迷巧遇阿根廷國家隊。當時球隊正準備出發，前往迎戰世界盃32強賽對手維德角。

  • 文章提到梅西目前以6球並列世界盃射手榜首位，且少踢一場具備優勢；同時阿根廷也正力拚晉級，目標是再度挑戰衛冕冠軍。

世界盃

上一則

世界盃2日看點／C羅魔笛世紀大戰 葡萄牙、格子軍一球見高下

下一則

巴洛根紅牌禁賽無法翻案？美球迷喊話川普出面說情

延伸閱讀

世界盃／梅西18球破世足賽紀錄 阿根廷全國關注進入空城模式

世界盃／梅西18球破世足賽紀錄 阿根廷全國關注進入空城模式
世界盃／阿根廷穩居J組第一 梅西小組賽最終戰將替補登場

世界盃／阿根廷穩居J組第一 梅西小組賽最終戰將替補登場
世界盃／梅西單場進3球 哈蘭德：太狂了 馬霍姆斯致敬GOAT

世界盃／梅西單場進3球 哈蘭德：太狂了 馬霍姆斯致敬GOAT
世界盃／還不到8強賽 姆巴佩已進6球 金靴獎門檻愈來愈高

世界盃／還不到8強賽 姆巴佩已進6球 金靴獎門檻愈來愈高

熱門新聞

6月27日，在美國達拉斯進行的2026美加墨世界盃足球賽J組小組賽中，約旦隊對陣阿根廷隊。(新華社)

阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐

2026-06-28 00:15
6月25日，南韓球迷在首爾光化門廣場觀看比賽。(新華社)

世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球

2026-06-27 19:54
烏拉圭確定無緣晉級32強，讓卡位戰排序第7名的南韓再少了一名對手。圖為南韓12日逆轉捷克，奪下小組賽首勝。(路透)

世界盃／維德角、西班牙助攻 「分組3卡位」巴拉圭晉級、南韓少一對手

2026-06-27 00:00
美國隊長普利西奇（Christian Pulisic）被換下場後，向現場球迷鼓掌致意。(路透)

世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限

2026-07-02 01:40
C羅在小組賽第三戰未能為葡萄牙取分。（新華社）

世界盃／C羅再度沉寂 葡萄牙0：0哥倫比亞 下戰對克羅埃西亞

2026-06-27 21:55
葡萄牙球星C羅。（路透）

世界盃特寫╱C羅騙了全世界 他的「變」與「不變」

2026-06-25 15:31

超人氣

更多 >
中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元
4生肖7月貴人、財神、桃花齊上門 屬牛所有關卡都打通

4生肖7月貴人、財神、桃花齊上門 屬牛所有關卡都打通
世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限

世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限
好市多新品泡菜上架 酸香脆爽合華人口 炒菜也好吃

好市多新品泡菜上架 酸香脆爽合華人口 炒菜也好吃
一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」