世界盃／C羅vs.魔笛上演 克羅埃西亞教練：真正的比賽才剛開始

克羅埃西亞40歲的「魔笛」莫德里奇。（路透）

27日，克羅埃西亞隊在美加墨世界盃 L組末輪2:1戰勝加納隊，以小組第二的身分晉級32強。克羅埃西亞隊主教練達利奇（Zlatko Dalić）在賽後記者會上表示，小組出線「只是一小步」，真正困難的比賽才剛剛開始。

達利奇表示，本場比賽克羅埃西亞隊的整體防守相較上一場有明顯提升，為了增強防守穩定性，他臨時調整了一名球員出任左後衛。

40歲的「魔笛」莫德里奇（Luka Modrić）此役第201次代表克羅埃西亞隊出場，並踢滿全場。對此，達利奇說：「這就是他的性格，也是他的能量。他不是越踢越累，而是越踢越好。莫德里奇知道這可能是他最後一屆世界盃，因此希望用最好的方式完成它。」

談及克羅埃西亞隊在2018年和2022年世界盃分獲亞軍和季軍的佳績，達利奇說：「正因為我們過去取得了很好的成績，所以大家現在對我們有很高的期待，而這些期待也是我們自己創造出來的。取得一次成功已經很難，而連續做到這一點則更加困難。」

本屆世界盃，克羅埃西亞隊首場小組賽2：4輸給英格蘭隊後，出現了對其批評、指責的聲音。達利奇說：「我無法理解那些等待國家隊輸球、然後群起批評的人。克羅埃西亞隊無論輸球還是贏球，始終都在拼搏。這支球隊必須得到尊重和認可。」

7月2日，克羅埃西亞隊將與C羅（Cristiano Ronaldo）所屬葡萄牙隊爭奪16強的名額。

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