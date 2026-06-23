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不專心看老爸？梅西創紀錄時 兩兒子場邊打鬧搶鏡

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不專心看老爸？梅西創紀錄時 兩兒子場邊打鬧搶鏡

世界新聞網王若馨／即時報導
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阿根廷球星梅西(後右)與妻子安東妮拉(後左)，以及他們的三個兒子蒂亞戈(前排右起...
阿根廷球星梅西(後右)與妻子安東妮拉(後左)，以及他們的三個兒子蒂亞戈(前排右起)、馬泰歐和西羅。(美聯社資料照)

當阿根廷足球巨星梅西(Lionel Messi)對阿爾及利亞隊上演「帽子戲法」、與克羅澤(Miroslav Klose)並列世界盃歷史進球王時，他的兩個兒子蒂亞戈(Thiago)和馬泰歐(Mateo)被拍攝到正在VIP區追逐打鬧，梅西老婆安東妮拉(Antonela)還忙著介入、分開兄弟倆，這段影片21日被上傳網路後，短短兩天已經破370萬人次觀看。

▲ 影片來源：X平台@M10GOAT（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

梅西有三個兒子，分別是13歲的蒂亞戈、10歲的馬泰歐及8歲的西羅(Ciro)，三兄弟經常出現在梅西出賽的看台上，其中馬泰歐被描述為三兄弟中最「活潑搞怪」的一個。

梅西與安東妮拉是青梅竹馬，兩人的感情常為球迷津津樂道。梅西在9歲時與小他8個月的安東妮拉相遇，即使梅西13歲移居西班牙加入巴塞隆納青訓營，分隔兩地的兩人仍保持聯繫；2005年安東妮拉的一名好友遭遇車禍去世，當時17歲的她情緒低落，梅西得知後，專程從西班牙飛回阿根廷陪伴她，兩人感情從此深化，逐漸發展成戀人關係，並於2017年共結連理。

梅西的家庭生活低調，他本人也曾描述日常生活：「帶蒂亞戈上學、去訓練、回家喝瑪黛茶、帶孩子去公園。」但重要賽事三個兒子幾乎都會跟著媽媽到場加油。

精華 FAQ

  • 當梅西上演帽子戲法、並與克羅澤並列世界盃進球王時，兩個兒子蒂亞戈和馬泰歐卻在VIP區追逐打鬧，母親安東妮拉還得出面把兄弟分開。

  • 影片在21日上傳網路後，短短兩天就累積超過370萬次觀看，顯示梅西一家人在賽場邊的互動同樣吸引大量球迷關注。

  • 文章提到兩人是青梅竹馬，梅西9歲時便與安東妮拉相識，之後即使分隔兩地仍保持聯繫，最終在2017年結婚，感情歷程相當長久。

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