世界盃／啤酒1杯20元、薯餅開價75元 球迷直呼「搶劫」

墨西哥球迷們前往瓜達拉哈拉體育場（Guadalajara Stadium）觀看世界盃足球賽前，在場內的餐飲販售攤位購買食物。(美聯社)

2026年世界盃 足球賽登場，除門票、住宿與交通成本高昂外，一杯超過20美元的啤酒和一份75美元的魚子醬薯餅，讓一些外國球迷大喊吃不消，但也有人願意掏錢享受這場足球盛宴。

美聯社報導，本屆世界盃主辦城市球場供應琳瑯滿目的特色餐飲，有些售價也相當驚人。在邁阿密，鋪上魚子醬的薯餅拼盤要價75美元，重約2.2公斤的巨型餡餅40美元，適合勇者挑戰或多人分享，而洛杉磯球場販售的Twinkie起司漢堡要價22美元；在墨西哥瓜達拉哈拉，則有售價8美元的肋眼牛排塔可。

德國球迷：太離譜了

對許多美國球迷而言，這些餐飲價格與職業美式足球（NFL）周日賽事或大學美式足球比賽日的消費相差不大，但有些國際球迷不習慣如此高昂的價格，尤其一杯啤酒超過20美元，引發不少抱怨。

德國工程師舒勒（Thomas Schuller）手裡拿著一杯要價24.25加元（約17美元）的啤酒說：「這不合理，太離譜了。在我們國家，售價是這裡的1/3。」

這是否會阻止他消費？舒勒的答案是，「不會」。

他說，儘管世界盃每4年舉辦一次，但仍像是畢生難得的體驗，「全世界的足球迷都在享受這場盛會，所以，乾杯吧！」

對前來觀看世界盃的國際遊客而言，球場餐飲價格顯然帶來不小震撼，尤其是啤酒。在歐洲，一杯啤酒價格通常約4至5歐元（約5至6美元）。

而美加墨3國球場的餐飲菜單也各有特色。

奧地利球迷阿貝特（Janine Arbetter）上周在邁阿密排隊購買熱狗、洋芋片與汽水時說：「從沒見過這樣的套餐。對小點心來說，這個份量實在太驚人了。」這份餐點未含小費價格為19.35美元。

此外，有阿根廷球迷在社群媒體開心展示他們在堪薩斯市（Kansas City）球場購買的34美元龍蝦堡；在多倫多，一份燻牛肉三明治搭配洋芋片和汽水要價近40加元（28美元），有網友直呼簡直是「搶劫」。

德國球迷費爾德曼（Daniel Feldmann）上周在溫哥華觀賽時說：「以世界盃而言，這個價格還算可以。」

各球場餐飲選擇不盡相同

國際足球總會（FIFA）對世界盃相關事務有嚴格規定，球場餐飲供應商也須遵守相關準則。不過，各地市場不同，餐飲內容與價格也有所差異，因此每座城市的觀賽體驗可能截然不同。

邁阿密球場的75美元魚子醬薯餅有3塊，搭配法式酸奶油和細香蔥，單點魚子的價格為70美元，另外還有古巴風味豬肉三明治以及名為「世界盃餡餅」的巨大雞肉起司餡餅；南加州的Twinkie起司漢堡則是在漢堡中放置以墨西哥辣椒挖空填入香濃起司與煙燻牛肉、外層裹上培根再煙燻或烘烤而成的德州風味Twinkie。

許多城市也推出地方特色餐飲，例如溫哥華（Vancouver）提供加拿大經典美食肉汁起司薯條，還有楓糖培根香腸。

亞特蘭大球場維持平價

在墨西哥市（Mexico City），一杯啤酒價格甚至可能相當於當地人一日所得。墨西哥市最低日薪僅315.04披索（約18美元），但球場內部分啤酒售價介於299至310披索，約是平時售價的兩倍。

不過，亞特蘭大（Atlanta）球場選擇維持平價。NFL亞特蘭大獵鷹老闆布蘭克（Arthur Blank）多年來主張平價餐飲，並將此政策延續至世界盃。

在亞特蘭大，披薩一片3美元、32盎司汽水4美元、起司漢堡5美元、雞柳加薯條6美元，而啤酒最低只要8美元。

33歲的艾蘭哥（Jonathan Arango）帶著妻女和父親從南卡羅來納州格林維爾（Greenville）前來觀賽。他說：「我們買了3份塔可、一片披薩、兩瓶水和一杯可樂，總共花了約50美元。門票已經那麼貴，這樣的餐飲價格真不錯。」