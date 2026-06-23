世界盃／梅西18球破世足賽紀錄 阿根廷全國關注進入空城模式

2026年世界盃足球賽事期間，不只球迷換上藍白球衣應援，連寵物犬也穿上印有10號背號的阿根廷隊球衣。(中央社)

阿根廷22日在世界盃 足球賽J組擊敗奧地利，確定晉級32強。這場於週一下午舉行的比賽，全國進入「空城模式」，學校開放學生觀賽、辦公室架起轉播螢幕，首都布宜諾斯艾利斯部分平日壅塞的主幹道甚至出現幾乎無車的罕見景象。

即將滿39歲的梅西（Lionel Messi）單場攻入兩球，以世界盃生涯18顆進球超越德國名將克洛澤（Miroslav Klose）的16球紀錄，成為世界盃歷史進球數最多的球員，也讓全球媒體再度將焦點集中在這位第6度征戰世界盃的阿根廷巨星身上。

阿根廷首戰以3比0擊敗阿爾及利亞，再勝奧地利後以積分6分穩居J組龍頭，成為本屆世界盃率先晉級32強淘汰賽的球隊之一。媒體幾乎一致以「傳奇」、「歷史性演出」、「無人能擋」等字眼形容梅西的表現。不少更將焦點放在同一個問題：38歲的梅西，究竟為何仍能持續主宰世界盃舞台。

這場比賽於阿根廷時間週一下午2時開踢，正值上班與上課時間。多所學校提前通知家長，將在禮堂架設大型投影螢幕，讓學生自行選擇觀看比賽或繼續上課；不少企業與商家也開放員工共同觀賽。

阿根廷隊22日在世界盃足球賽J組迎戰奧地利，布宜諾斯艾利斯市政府設置大型戶外螢幕供民眾集體觀賽。許多外送員暫時將機車停靠路邊，一同駐足觀看比賽，展現全民投入的熱烈氛圍。(中央社)

記者觀察，許多學生與上班族衣服下都多套一件阿根廷國家隊藍白條紋球衣，準備在賽事期間換裝觀看直播應援。

賽事下半場期間，記者開車巡訪首都布宜諾斯艾利斯市中心主要幹道，發現平日車流密集的道路明顯冷清許多，部分路段甚至幾乎空無一人。直到梅西攻入第2球後，賽事結束，街頭才陸續傳出汽車喇叭聲、歡呼聲，車流又瞬間湧現。

不少阿根廷民眾受訪坦言平時並非足球迷，甚至鮮少觀看聯賽，但只要到了世界盃，仍會主動與家人、朋友或同事聚在一起觀賽。

談到梅西時，許多人臉上立刻露出興奮神情。一名上班族說：「我平常不看足球，但只要梅西還穿著阿根廷球衣上場，我就一定會看。」