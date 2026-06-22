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世界盃／美伊衝突+入境阻礙下 伊朗隊仍在洛杉磯更衣室留下感謝字條

中央社／印格塢21日電
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伊朗21日以0比0與比利時踢和。（美聯社）
伊朗21日以0比0與比利時踢和。（美聯社）

伊朗代表隊21日在SoFi體育場更衣室留下字條，感謝洛杉磯在世界盃期間的熱情款待，並表示在世界盃以0：0與比利時踢和、保住晉級淘汰賽的生機後，他們帶著尊嚴離開。

路透報導，洛杉磯承辦伊朗至今在G組的兩場比賽，如今伊朗國家代表隊在比賽間隙期間，將返回位於墨西哥蒂華納（Tijuana）的基地。

由於在美國的逗留受到限制，加上多名伊朗球隊工作人員與員工遭禁止入境，伊朗國家足球隊在賽事期間都以蒂華納為基地，並往返美國參加比賽。

美國官員表示，將持續評估伊朗隊的旅行安排，同時關於放寬部分限制的討論也在持續進行中。

根據伊朗足球協會公布的手寫字條，伊朗國家足球隊說：「從數千年前的古波斯到今日文明的伊朗，伊朗的精神始終長存且堅定不移。」

「感謝洛杉磯的熱情款待。我們帶著自豪來到洛杉磯，懷著榮譽參賽，如今帶著尊嚴離開。」

這張字條也感謝伊朗支持者在兩場比賽中，為伊朗隊傾注「心力、聲音與靈魂」，並在結尾呼籲各國保持和平、尊重與友誼。

伊朗總教練卡蘭諾伊（Amir Ghalenoei）多次批評對伊朗實施的旅行限制，表示伊朗面臨的挑戰是其他隊伍未曾經歷過的。

伊朗在SoFi體育場（SoFi Stadium）首戰以2：2與紐西蘭握手言和，最後一場分組賽將在西雅圖與埃及捉對廝殺。

精華 FAQ

  • 伊朗隊在洛杉磯參賽期間受到熱情接待，因此留下手寫字條致謝，並強調自己帶著自豪參賽、帶著尊嚴離開，同時也向支持者表達感激。

  • 由於在美國的逗留受到限制，且多名工作人員與員工遭禁止入境，伊朗隊只能以墨西哥蒂華納為基地，往返美國參加各場比賽。

  • 字條除了感謝洛杉磯與球迷，也提到伊朗精神長存，最後呼籲各國維持和平、尊重與友誼，展現超越賽場的善意與團結。

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