在墨西哥蒙特雷21日進行的2026年美加墨世界盃足球賽F組小組賽中，突尼西亞隊對陣日本隊。球迷在比賽前舉起氣球組成「1000」字樣，慶祝世界盃歷史上第1000場比賽。（新華社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 日本在世界盃第1000場比賽以4比0擊敗突尼西亞，取得本屆首勝。

日本在世界盃第1000場比賽以4比0擊敗突尼西亞，取得本屆首勝。 重點二： 鎌田大地開賽四分鐘進球，寫下日本隊世界盃最快進球紀錄。

鎌田大地開賽四分鐘進球，寫下日本隊世界盃最快進球紀錄。 重點三：上田綺世攻進兩球，成為日本首位世界盃單場梅開二度球員。

「藍武士」日本21日在世界盃 小組賽第二戰碰突尼西亞，正好是世界盃第1000場比賽，開賽僅四分鐘鎌田大地就幸運進球，締造日本在世界盃最快進球紀錄，上半場攻進日本第二球的上田綺世第83分鐘頭錘再破網，成為日本首位世界盃「梅開二度」的選手；最終日本以4：0大勝突尼西亞，隊史首度單場攻進四球，本屆勝場開張。

自首屆世界盃1930年在烏拉圭舉行以來，這項賽事已走過近一個世紀。第1000場比賽開賽前大約半小時，球場大屏幕播放的視頻回顧了世界盃近百年來的經典瞬間，馬拉度納、席丹等球星悉數在視頻中亮相。

小組賽首戰，日本以2：2逼平強敵荷蘭，出現神奇進球的鎌田大地21日先馳得點，這顆開賽第四分鐘的進球也有幸運成分，中村敬斗從左路將球傳向中路，球打到人在球門前的鎌田大地左後腳跟後直射球門，讓突尼西亞門將達門措手不及。

鎌田大地進球後開心比出「打電話」慶祝手勢，被球迷熱烈討論。賽後他解釋，動作來自和英超水晶宮隊友恩凱蒂亞的招牌，「我之前和他說過，如果世界盃進球，一定會做這個動作」。

上田綺世第31分鐘遠射破網，日本上半場2：0領先；伊東純也第69分鐘再補刀；第83分鐘，上田綺世巧妙頭錘再攻破球門，改寫隊史在世界盃單場最多進球，目前和荷蘭同以四分積分並列F組龍頭，取得晉級優勢。

日本小組最終戰將碰瑞典，若至少踢平，就能連三屆晉級淘汰賽。

日本隊主帥森保一賽後表示：「由於對手剛換帥，我們並不完全清楚對手會使用什麼戰術。在這情況下，我們只想做好自己，踢出具侵略性的足球。在此要感謝教練團的支援，他們清晰地向球員提供情報和指示，讓他們在場上可毫無保留地作戰。」

此外，國際足總（FIFA）主席英凡提諾（Giovanni Infantino）搭乘私人飛機頻繁穿梭於美加墨三國的各個賽場，碳排放量驚人引發環保組織批評，認為這凸顯該足球管理機構對任何氣候相關倡議的漠視。

自十年前當選國際足聯主席以來，英凡提諾的無處不在早已成為他權力理念的體現，而他乘坐卡塔爾航空公司私人飛機也並非新鮮事：據調查媒體Josimar報導，截至2024年9月，在過去三年裡，他乘坐這架飛機的飛行里程已達60萬公里。

法國碳足跡評估公司Greenly本周計算得出，「僅僅在飛機上待一個小時，其排放量就相當於一個普通人一年的排放量。」

日本隊鎌田大地進球後比出「打電話」的慶祝手勢，是他對英超隊友的承諾。（路透）