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世界盃／德暌違12年重返淘汰賽 絕殺功臣溫達夫 從工人變奇兵

編譯中心／綜合21日電
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溫達夫。（美聯社）
溫達夫。（美聯社）

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文章重點整理：

  • 重點一：溫達夫傷停補時絕殺象牙海岸，助德國暌違12年重返淘汰賽。
  • 重點二：他世界盃前兩戰都進球，追平克洛澤後成德國新紀錄。
  • 重點三：從少年被拒到工廠打工維生，他靠堅持終於登上世界盃。

4屆冠軍德國隊21日靠奇兵溫達夫（Deniz Undav）傷停補時的關鍵進球，2：1絕殺象牙海岸，暌違12年重返世界盃淘汰賽，包辦2顆進球的溫達夫不但追上隊史傳奇克洛澤（Miroslav Klose）紀錄，更寫下工人登上足壇最大舞台的勵志故事。

本屆賽事是29歲的溫達夫世界盃處女秀，他小組賽首戰加入德國7：1大勝古拉索的煙火秀，21日又替補建功，68分鐘的進球先助隊追平，傷停補時的再度破網更助隊拿下第2勝，生涯世界盃頭兩戰都有進球紀錄是2002年克洛澤後的德國第一人。

踢出令人印象深刻表現，世界盃過去卻離溫達夫非常遙遠，14歲時他被德甲文達布萊梅拒絕，為了延續足球夢，17歲的他在德國第四級聯賽的哈費爾澤（Havelse）踢球，一周只有120英鎊的收入，為維持生計一天還要到工廠工作8小時。

「文達布萊梅告訴14歲的我說我沒有未來，因為我太矮了，這讓我心碎了。」179公分的溫達夫提到，當時雖難過仍沒放棄希望，17歲和哈費爾澤簽約離家後，為兼顧訓練和生活，每天還要到工廠操作雷射機器8小時，每天清晨4點就起床到工廠，結束工作後去訓練到晚上8點回家，日復一日，「我必須做工作來賺錢才能生活，因為單靠足球的收入我根本活不下去。」

2020年溫達夫轉戰比利時乙級聯賽的聖基萊錫，助隊隔年升級成功，接續在頂級聯賽更轟進25球，讓他獲得轉會到英超布萊頓（Brighton）的機會，儘管2022到23賽季的22場比賽只攻進5球，但他2024年被租借到德甲斯圖加特後，2025到26賽季狂進19球，進球榜只遜於英國名將凱恩（Harry Kane），讓他獲得代表德國參加世界盃的機會。

2024年才入選國家隊的溫達夫，目前11場國際賽亮相已經攻進9球，亮眼表現是否能為自己掙得下一戰先發機會？德國總教練納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）說：「是的，當然。我之前說過，我們可以討論很多不同戰術，為何我要打亂他節奏？他兩次上場都有進球。」

溫達夫沒有令人眼花撩亂的技術，但忠誠、堅毅和專注等特質卻甚有當年德國全盛時期的味道，「作為一個前鋒，無論面對任何情況都不能懷疑自己，如果開始出現猶豫就真的輸了，無論正選或後備，我的工作都是入球。」在他身上從來看不到所謂「星味」，成名後仍是穿著穿了好幾年的衣服，甚至用垃圾袋去裝球靴，「光靠說漂亮話和名牌成不了球迷寵兒，最重要的是拿出表現。」

精華 FAQ

  • 他在傷停補時踢進致勝一球，幫助德國以2比1絕殺象牙海岸。這球不僅帶來小組第2勝，也讓球隊順利重返世界盃淘汰賽。

  • 因為他14歲曾遭德甲球隊以身材為由拒絕，17歲起還得在工廠工作維生，靠著長年苦撐與持續進球，才從基層一路踢上世界盃。

  • 他在2024年才首次入選國家隊，至今11場國際賽已攻入9球。本屆世界盃前兩戰都進球，也成為德國自2002年克洛澤以來首位。

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