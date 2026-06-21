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世界盃／FIFA主席英凡提諾 10年打造足球權力帝國

編譯張佑生／綜合報導
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2026世界盃是國際足總主席英凡提諾展示權力的國際舞台。(美聯社)
2026世界盃是國際足總主席英凡提諾展示權力的國際舞台。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：英凡提諾以情緒化言論回應卡達人權批評，強化個人權力形象。
  • 重點二：他推動世足擴軍與商業化，讓FIFA成為收入逾百億美元的帝國。
  • 重點三：藉由政商外交與集中權力，英凡提諾幾乎無人可挑戰連任。

「今天我感覺自己是卡達人；今天我感覺自己是阿拉伯人；今天我感覺自己是同性戀者；今天我感覺自己是移工」。

2022年世界盃足球賽前，國際足總(FIFA)主席英凡提諾(Giovanni Infantino)在承辦國卡達面對人權批評時說出上述這段話。這不只是辯護，更像他的權力宣言：用情緒化修辭壓過爭議，用個人認同取代制度及責任。

56歲的英凡提諾推動本屆世足賽擴軍至48隊、104場比賽。FIFA預估2023至今年總收入將逾130億美元，今年世足賽就貢獻89億，FIFA儼然成為商業帝國。他擅長體育外交，將地緣政治與門票收益都變成自己的權力資源。他雖看來像局外人，但已是主宰全球足球格局的關鍵人物。

FIFA是唯一能和國際奧會(IOC)分庭抗禮、影響力甚至更大的國際單項運動總會，光靠主辦男子世足賽就賺翻。美國聯調局(FBI)的調查和起訴，不僅迫使長年擔任FIFA主席的布萊特辭職，連最被看好接班、時任歐洲足總主席的普拉提尼，也因收受FIFA顧問費200萬瑞士法郎而惹得一身腥，無緣問鼎大位。

反而是普拉提尼的秘書長、義大利裔瑞士律師英凡提諾趁勢崛起。他承諾重塑組織和增加營收，並讓瀕臨崩潰的FIFA起死回生。他2016年2月在當選演說矢言，「我們將恢復FIFA的形象與尊嚴」，並將足球重新推回「舞台中央」。

英凡提諾表示，全球足球的國內生產毛額(GDP)約3000億美元，若美國能做到歐洲的三成，那就是1000億美元的機會。這清楚展現他的企圖心，即不只辦好一屆賽事，而是將足球推向全球商業巔峰。

然而，外界對FIFA的批評聲浪未曾止息。曾協助揭發FIFA貪瀆的澳洲足協前公關室主任梅西亞德斯說，FIFA幾乎大到不能倒；要改革FIFA極為困難，因為每個人都希望自己的國家贏得世足賽。

英凡提諾擅長與政治領袖建立關係，像出席美國總統川普的就職典禮、加薩和平峰會，並親自頒發「FIFA和平獎」給川普，都讓FIFA在複雜的國際環境中保持影響力。

FIFA本來能走另一條路。2015年醜聞爆發後，FIFA設立新的倫理與監督機制，葡萄牙法學者馬杜羅被任命領導FIFA新設的獨立治理委員會，但幾個月後他就和另外兩位委員一起被開除。馬杜羅對美國財星雜誌說，FIFA基本上就是封閉的政治利益集團，權力高度集中在主席一人手中，由主席掌控方向與分配利益。

英凡提諾5月宣布，他明年將尋求第三個四年任期。這場選舉幾乎能確定只是走個形式，預料他不會遇到任何對手。

從2000年加入歐洲足總當法務、2009年升任秘書長、2016年成為FIFA主席到本屆空前盛大的世足賽，英凡提諾十年掌權之路充滿謀略與爭議。接下來人們最想知道的也許是，這位強人又將把足球帶向何方？

精華 FAQ

  • 他以「今天我感覺自己是卡達人」等情緒化說法回應人權批評，將爭議轉化為個人認同表態，呈現出用修辭壓過制度責任的權力風格。

  • 他推動世界盃擴軍至48隊、104場比賽，並把足球全球市場視為巨大商機，讓FIFA收入在2023年至今年預估突破130億美元，世足成為最大財源。

  • 因為FIFA權力高度集中、改革阻力大，加上多數會員國都想從世界盃分得利益，英凡提諾又擅長經營政商關係，因此第三任期幾乎已成定局。

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