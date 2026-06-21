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世界盃／日本首度單場進4球 大勝突尼西亞取得晉級優勢

美伊從開戰到協議 中國獲得了哪些好處？

世界盃／小組第一 淘汰賽相對有利 全美熱議能否奪冠？

編譯彭馨儀／綜合報導
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美國隊獲得二連勝，球迷在看台高舉「堅信」標語，盼美國隊奪冠。(美聯社)
美國隊獲得二連勝，球迷在看台高舉「堅信」標語，盼美國隊奪冠。(美聯社)

美國男足(USMNT)以2比0擊敗澳洲，寫下自1930年以來首次在世界盃分組賽取得二連勝並提前晉級，引發全美熱烈討論這支「黃金世代」能否奪冠。總教練波切蒂諾(Mauricio Pochettino)強調要保持奪冠信念，退役的瑞典傳奇足球巨星伊布拉欣莫維奇(Zlatan Ibrahimovic，球迷暱稱伊布)擔任轉播球評也給出肯定答案。但這支地主隊真的能贏得2026世界盃嗎？紐約時報旗下「運動員」(The Athletic)11名專家對此展開激辯。

首先是對賽程與數據樂觀：

凱伊(Oliver Kay)：Opta超級電腦預測美國隊奪冠機率2.84%，高於比利時但落後荷蘭。不過在拿下D組第1，進入淘汰賽相對有利，美國確實有機會走得更遠。要說奪冠並非完全沒有可能。

安卡(Carl Anka)：這支球隊擅長邊路推進，反搶(counter-press)積極主動。在主場優勢加持下，絕對有能力殺進8強。

休斯(Simon Hughes)：這支球隊比2002年闖進8強的美國隊更強。聽說西雅圖的氣氛相當火爆。

美國隊獲得二連勝，球迷已經開始談論美國隊是否有奪冠機會。(歐新社)
美國隊獲得二連勝，球迷已經開始談論美國隊是否有奪冠機會。(歐新社)

再來是理性看待實力差距：

泰諾里奧(Paul Tenorio)：奪冠要求太高，美國可能得連續碰上西班牙與法國這兩大強隊，但即使止步8強，也足以改寫美國男足紀錄。

克拉夫頓(Adam Crafton)：美國隊在對澳洲下半場暴露的防守脆弱，面對世界前20強的球隊會代價慘重。

海伊(Phil Hay)：巴拉圭、澳洲與法國等強隊之間存在巨大差距，當防線面臨更強對手考驗，問題就會浮現。

布希內爾(Henry Bushnell)：他們從未擊敗過歐洲前10強隊。要奪冠必須連續贏下3到4場，這是8強競爭與真正奪冠熱門的區別。

其他像是：

卡德納斯(Felipe Cardenas)：地主球迷的狂熱與主場優勢讓球隊士氣高漲，但光靠氛圍贏不了世界盃，我不認為他們有實力連續擊敗多支傳統頂級強隊。

皮特布魯克(Jack Pitt-Brooke)與安齊代(Melanie Anzidei)：波切蒂諾贏得球員與球迷的全力支持(buy-in)，雖然奪冠言之過早，但現在全世界已沒人想在淘汰賽碰到地主隊。

美國隊獲得二連勝，教練波切蒂諾要美國隊保持奪冠信念。(路透)
美國隊獲得二連勝，教練波切蒂諾要美國隊保持奪冠信念。(路透)

精華 FAQ

  • 因為他們以二比零擊敗澳洲後，成為自1930年以來首支在世界盃分組賽取得二連勝並提前晉級的美國隊，讓外界開始認真討論黃金世代能否衝擊冠軍。

  • 部分專家看好美國在主場與分組第一加持下能走得更遠，但多數人認為奪冠門檻過高，因為之後可能連碰西班牙、法國等強敵，實力與經驗仍有差距。

  • 最大挑戰在防守面對高強度強隊時是否撐得住，尤其下半場曾暴露脆弱。專家也強調，想奪冠必須連贏三到四場，這和打進八強是不同層級的考驗。

世界盃 瑞典 澳洲

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