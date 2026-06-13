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世界盃／英格蘭隊遭竊 物資整車被盜傳只剩一顆球

世界盃／英格蘭隊遭竊 物資整車被盜傳只剩一顆球

中央社、香港中通社堪薩斯市12日綜合外電報導
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英格蘭隊在堪薩斯城備戰世界盃的下榻地點梅多布魯克酒店（The Inn at Me...
英格蘭隊在堪薩斯城備戰世界盃的下榻地點梅多布魯克酒店（The Inn at Meadowbrook）。（路透）

美國堪薩斯市警方表示，英格蘭足球隊還沒抵達堪薩斯市，一輛將球隊器材運往世界盃基地的車輛即被撬開，車內的訓練器材失竊。香港中通社據英國每日郵報報導，指被盜物品據稱包括足球、球靴等關鍵物品，全隊裝備只剩下一個足球。

路透報導，英格蘭足球隊器材是在從英格蘭位於佛州的賽前基地運往斯沃普足球村（Swope Soccer Village）時不翼而飛，這些裝備原定要在球隊明天抵達堪薩斯市開始受訓前準備就緒。

警方表示：「我們正在調查今晚抵達堪薩斯市的一輛球隊車輛設備疑似失竊案，車上有物品遺失。調查仍在進行中。目前有兩名涉案人士被拘留，等待進一步調查。」

英格蘭17日首戰將在達拉斯迎戰克羅埃西亞，這起竊案可能會影響球隊的備戰工作。

BBC報導稱，英足總正核實失竊物品清單。英格蘭隊原定於當地時間13日下午抵達堪薩斯城，裝備本應提前到位。當地警方已與英足總取得聯繫，並已在12日晚間趕赴現場處理此事。

編輯推薦

堪薩斯城警方表示，有兩名涉案嫌疑人已被拘留，等待進一步調查。

此前有報導稱，鑒於堪薩斯州槍支犯罪率較高且存在潛在恐怖主義威脅，入住該州的英格蘭隊在世界盃期間的安保措施將大幅升級。英格蘭隊在美的駐地堪比「軍事堡壘」。

精華 FAQ

  • 警方指出，球隊器材是在運往世界盃基地途中，於堪薩斯市一輛車輛上遭撬開失竊。當時英格蘭隊尚未抵達當地，裝備原本應提前送達備用。

  • 報導稱失竊物可能包括足球、球靴等訓練關鍵裝備，甚至傳出全隊只剩一顆球。這將影響英格蘭隊抵達後的訓練安排與賽前備戰進度。

  • 堪薩斯城警方已與英足總聯繫並趕赴現場調查，且有兩名涉案人士被拘留。英足總則正在核實實際失竊清單，以確認損失範圍。

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