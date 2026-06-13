世界盃／英格蘭隊遭竊 物資整車被盜傳只剩一顆球

英格蘭隊在堪薩斯城備戰世界盃的下榻地點梅多布魯克酒店（The Inn at Meadowbrook）。（路透）

美國堪薩斯市警方表示，英格蘭足球隊還沒抵達堪薩斯市，一輛將球隊器材運往世界盃 基地的車輛即被撬開，車內的訓練器材失竊。香港 中通社據英國每日郵報報導，指被盜物品據稱包括足球、球靴等關鍵物品，全隊裝備只剩下一個足球。

路透報導，英格蘭足球隊器材是在從英格蘭位於佛州的賽前基地運往斯沃普足球村（Swope Soccer Village）時不翼而飛，這些裝備原定要在球隊明天抵達堪薩斯市開始受訓前準備就緒。

警方表示：「我們正在調查今晚抵達堪薩斯市的一輛球隊車輛設備疑似失竊案，車上有物品遺失。調查仍在進行中。目前有兩名涉案人士被拘留，等待進一步調查。」

英格蘭17日首戰將在達拉斯迎戰克羅埃西亞，這起竊案可能會影響球隊的備戰工作。

BBC報導稱，英足總正核實失竊物品清單。英格蘭隊原定於當地時間13日下午抵達堪薩斯城，裝備本應提前到位。當地警方已與英足總取得聯繫，並已在12日晚間趕赴現場處理此事。

堪薩斯城警方表示，有兩名涉案嫌疑人已被拘留，等待進一步調查。

此前有報導稱，鑒於堪薩斯州 槍支犯罪率較高且存在潛在恐怖主義威脅，入住該州的英格蘭隊在世界盃期間的安保措施將大幅升級。英格蘭隊在美的駐地堪比「軍事堡壘」。