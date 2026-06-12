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世界盃／加拿大開幕式登場 地主國對戰波赫 盼寫歷史

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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2026年FIFA世界盃加拿大開幕式登場。（路透）
2026年FIFA世界盃加拿大開幕式登場。（路透）

加拿大隊將於6月12日（星期五）在對陣波赫的歷史性揭幕戰中成為全場焦點。

在美東時間下午3點開球之前，多倫多體育場將率先舉行加拿大開幕儀式，為本屆賽事正式揭開序幕。加拿大將與墨西哥及美國共同主辦2026年FIFA世界盃

這場比賽不僅是加拿大首次在本土參與世界盃賽事，也象徵著「紅白軍團」有望取得他們在賽事中的首個積分。加拿大男子國家隊過去曾兩度參加世界盃（1986年與2022年），但在六場比賽中皆未能取勝。

若今日能夠戰平或取勝，加拿大將創造歷史，分別收穫1分或3分。這兩種結果都將有助於球隊爭取晉級分組賽，而這在加拿大男子足球史上尚屬首次。

座無虛席的多倫多體育場將於比賽前四小時開放，來自世界各地的球迷已齊聚一堂，準備見證足球歷史的新篇章。

為紀念這一特別時刻，開幕儀式於美東時間下午1點30開始。演出陣容包括Alessia Cara、Elyanna、Jessie Reyez、Michael Bublé、Nora Fatehi、Sanjoy、Vegedream 以及 William Prince。

此外，大使、演員兼喜劇演員Will Arnett 也將參與賽前儀式。加拿大國歌《O Canada》將由 Alanis Morissette 演唱，而波士尼亞與赫塞哥維納國歌則由 Aleksandar Gajić 獻唱。

2026年FIFA世界盃加拿大開幕式登場。（路透）
2026年FIFA世界盃加拿大開幕式登場。（路透）

加拿大對波赫，加拿大球迷正前往多倫多體育場。（美聯社）
加拿大對波赫，加拿大球迷正前往多倫多體育場。（美聯社）

▲ 影片來源：Youtube＠FOX Sports（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 這是加拿大首次在本土參與世界盃賽事，也是隊史首次在主場世界盃亮相。若能拿分，將成為加拿大男子足球的重要里程碑。

  • 比賽在美東時間下午3點開球，賽前1點30分先舉行開幕儀式。多倫多體育場也將提前四小時開放，迎接滿場球迷進場。

  • 演出名單包括Alessia Cara、Elyanna、Jessie Reyez、Michael Bublé等人，Will Arnett也參與賽前儀式。國歌則由Alanis Morissette與Aleksandar Gajić演唱。

墨西哥 加拿大 世界盃

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世界盃今日看點╱加拿大能否破「0勝」

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