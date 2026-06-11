世界盃／墨西哥開幕式登場 夏奇拉壓軸 Tubi直播賽事

世界盃首場比賽墨西哥對南非，觀眾排隊準備入場。(路透)

2026 FIFA世界盃 將以史無前例的方式揭幕：在兩天內於三個地主國分別舉辦三場開幕典禮。墨西哥 率先於6月11日登場，加拿大 與美國則於6月12日接續舉行。每場典禮均安排本地及國際表演嘉賓，在各地揭幕戰開球前演出。

今天（11日）首場開幕典禮在墨西哥城阿茲特克球場舉行，美東時間下午1時30分開始，90分鐘後舉辦揭幕戰墨西哥對南非。

本屆開幕式陣容星光熠熠，由拉丁天后夏奇拉（Shakira）與奈及利亞巨星Burna Boy首度現場演出2026世足官方主題曲「Dai Dai」。夏奇拉為本屆開幕式壓軸演出，也是她第四度與世界盃合作，從2006年德國世界盃「Hips Don't Lie」、2010年南非世界盃「Waka Waka」到2014年巴西世界盃「La La La」，她與世界盃的淵源長達20年。

其他表演嘉賓還包括葛萊美獎得主J Balvin、南非新星Tyla、墨西哥傳奇歌手Alejandro Fernández及天團Maná，好萊塢墨西哥裔女星莎瑪·海耶克（Salma Hayek）則以世足大使身分登台。

開幕式結束後，揭幕戰由地主墨西哥對陣南非，美東時間下午3時開球。兩隊曾在2010年南非世界盃開幕戰交手，以1比1戰平，此番重逢意義非凡。

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本屆世界盃共有48隊參賽，是史上規模最大的一屆，104場賽事橫跨美國、加拿大、墨西哥三國，決賽將於7月19日在新澤西球場舉行。

世界盃首場比賽墨西哥對南非，一名墨西哥球迷穿著傳統服飾準備入場。(路透)

世界盃首場比賽墨西哥對南非，觀眾排隊準備入場。(路透)

世界盃首場比賽墨西哥對南非，墨西哥球迷穿著傳統服飾準備入場。(路透)

世界盃首場比賽墨西哥對南非，圖為墨西哥球迷的裝扮。(路透)

世界盃首場比賽墨西哥對南非，觀眾排隊準備入場。(路透)

世界盃首場比賽墨西哥對南非，圖為墨西哥球迷的裝扮。(路透)

世界盃首場比賽墨西哥對南非，墨西哥球迷排隊準備入場。(路透)