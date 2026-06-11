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世界盃／墨西哥開幕式登場 夏奇拉壓軸 Tubi直播賽事

世界盃／墨西哥開幕式登場 夏奇拉壓軸 Tubi直播賽事

世界新聞網王若馨／即時報導
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世界盃首場比賽墨西哥對南非，觀眾排隊準備入場。(路透)
世界盃首場比賽墨西哥對南非，觀眾排隊準備入場。(路透)

2026 FIFA世界盃將以史無前例的方式揭幕：在兩天內於三個地主國分別舉辦三場開幕典禮。墨西哥率先於6月11日登場，加拿大與美國則於6月12日接續舉行。每場典禮均安排本地及國際表演嘉賓，在各地揭幕戰開球前演出。

今天（11日）首場開幕典禮在墨西哥城阿茲特克球場舉行，美東時間下午1時30分開始，90分鐘後舉辦揭幕戰墨西哥對南非。

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本屆開幕式陣容星光熠熠，由拉丁天后夏奇拉（Shakira）與奈及利亞巨星Burna Boy首度現場演出2026世足官方主題曲「Dai Dai」。夏奇拉為本屆開幕式壓軸演出，也是她第四度與世界盃合作，從2006年德國世界盃「Hips Don't Lie」、2010年南非世界盃「Waka Waka」到2014年巴西世界盃「La La La」，她與世界盃的淵源長達20年。

其他表演嘉賓還包括葛萊美獎得主J Balvin、南非新星Tyla、墨西哥傳奇歌手Alejandro Fernández及天團Maná，好萊塢墨西哥裔女星莎瑪·海耶克（Salma Hayek）則以世足大使身分登台。

開幕式結束後，揭幕戰由地主墨西哥對陣南非，美東時間下午3時開球。兩隊曾在2010年南非世界盃開幕戰交手，以1比1戰平，此番重逢意義非凡。

美國讀者可透過免費串流平台Tubi收看今天揭幕戰全程直播，僅需免費註冊帳號即可觀看。收看連結：https://tubitv.com/movies/500009313/mexico-vs-south-africa

本屆世界盃共有48隊參賽，是史上規模最大的一屆，104場賽事橫跨美國、加拿大、墨西哥三國，決賽將於7月19日在新澤西球場舉行。

世界盃首場比賽墨西哥對南非，一名墨西哥球迷穿著傳統服飾準備入場。(路透)
世界盃首場比賽墨西哥對南非，一名墨西哥球迷穿著傳統服飾準備入場。(路透)

世界盃首場比賽墨西哥對南非，觀眾排隊準備入場。(路透)
世界盃首場比賽墨西哥對南非，觀眾排隊準備入場。(路透)

世界盃首場比賽墨西哥對南非，墨西哥球迷穿著傳統服飾準備入場。(路透)
世界盃首場比賽墨西哥對南非，墨西哥球迷穿著傳統服飾準備入場。(路透)

世界盃首場比賽墨西哥對南非，圖為墨西哥球迷的裝扮。(路透)
世界盃首場比賽墨西哥對南非，圖為墨西哥球迷的裝扮。(路透)

世界盃首場比賽墨西哥對南非，觀眾排隊準備入場。(路透)
世界盃首場比賽墨西哥對南非，觀眾排隊準備入場。(路透)

世界盃首場比賽墨西哥對南非，圖為墨西哥球迷的裝扮。(路透)
世界盃首場比賽墨西哥對南非，圖為墨西哥球迷的裝扮。(路透)

世界盃首場比賽墨西哥對南非，墨西哥球迷排隊準備入場。(路透)
世界盃首場比賽墨西哥對南非，墨西哥球迷排隊準備入場。(路透)

精華 FAQ

  • 本屆世界盃史無前例地在兩天內於三個地主國分別舉行三場開幕典禮，墨西哥先登場，加拿大與美國接續舉辦，並在各地主揭幕戰前演出。

  • 墨西哥城開幕式由夏奇拉與Burna Boy首度現場演唱官方主題曲，另有J Balvin、Tyla、Alejandro Fernández、Maná與Salma Hayek等嘉賓登台。

  • 美國讀者可透過免費串流平台Tubi觀看今天的開幕式與墨西哥對南非揭幕戰全程直播，只要免費註冊帳號即可收看，連結已由主辦方提供。

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