我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

偽裝成本土機構 中國資金暗中流入美國高等教育

詐騙集團利用AI冒充律師 欺騙想辦身分的移民

挺阿根廷征戰世足 3名球迷單車穿越17國到美助陣

中央社布宜諾斯艾利斯3日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿根廷國家隊在堪薩斯城練習。(美聯社)
阿根廷國家隊在堪薩斯城練習。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：三名阿根廷球迷騎車九個半月穿越十七國抵達堪薩斯市。
  • 重點二：他們自阿根廷出發，沿南中北美洲北上，累積逾一萬七千公里。
  • 重點三：旅途中歷經高山、沙漠與治安風險，仍為支持國家隊完成長征。

距離2026年世界盃足球賽開幕不到兩周，來自阿根廷的3名球迷騎腳踏車9個半月、穿越17國，2日抵達美國堪薩斯市（Kansas City），趕上阿根廷國家隊在世界盃的首場比賽，耗時跨洲的單車長征及阿根廷足球迷狂熱，也讓他們成為美洲媒體爭相報導的人物。

影片來源：YouTubue@KCTV5 News

領隊56歲的希里歐（Miguel Silio）、49歲的馬蒂內茲（Yamandú Martínez）及29歲的康庫里尼（Vicente Conculini）於2025年8月16日從家鄉阿根廷恩特雷里奧斯省（Entre Ríos）瓜萊瓜伊丘（Gualeguaychú）出發，騎腳踏車一路向北，沿著太平洋岸，跨越南美洲、中美洲及北美洲。

3人抵達堪薩斯市時，受到當地民眾熱烈歡迎。領隊希里歐說，他們最大的願望是在世界盃期間見到總教練史卡洛尼（Lionel Scaloni）、隊長梅西（Lionel Messi）以及其他國家隊成員，並留下合影。

編輯推薦

3人近10個月來騎越阿根廷與烏拉圭平原、玻利維亞高原、秘魯山區及墨西哥沙漠地帶，累計里程超過1.7萬公里，3人透過Instagram帳號持續分享旅程。

旅程中並非一路平順。3人曾遭遇玻利維亞、秘魯及哥倫比亞高海拔地區的嚴苛環境，也經歷中美洲酷熱氣候與安全風險。在厄瓜多期間，遇上當地監獄暴動；在哥倫比亞南部，他們更因汽車炸彈事件被迫暫時改變路線。

希里歐已經第3次以腳踏車參與世界盃。他曾騎車前往2018年俄羅斯世界盃，也曾以類似方式參與2022年卡達世界盃。擁有25年單車旅行經驗的他說：「既然國家隊沒有徵召我上場，那我騎腳踏車去支持他們。」

他表示，完成這趟旅程除了需要熱愛足球，也需要強大的意志力與體能支撐，像在厄瓜多和哥倫比亞，曾在30公里路程內爬升超過1500公尺，車上還載著約60公斤裝備。

對許多阿根廷人而言，足球不僅是一項運動，更是國家認同與集體記憶的重要部分。從1978年、1986年世界盃冠軍，到2022年在卡達拿下第三座大力神盃，足球長年深植於阿根廷社會與文化中。

隊員康庫里尼認為，阿根廷國家隊受到大家喜愛，不只是因為成績出色，更因為球員彼此之間展現的團結與信任。他說：「阿根廷代表隊不只是一支球隊，更像是一群朋友，彼此尊重、一起努力前進。我們喜歡和家人朋友聚在一起看球，像所有阿根廷人一樣享受足球帶來的快樂。」

精華 FAQ

  • 他們自阿根廷瓜萊瓜伊丘出發，騎腳踏車一路向北，橫跨南美、中美到北美，花了九個半月、穿越十七國，最後抵達堪薩斯市觀戰。

  • 三人途中遭遇高海拔、酷熱與安全風險，包括玻利維亞和秘魯山區、厄瓜多監獄暴動，以及哥倫比亞汽車炸彈事件，還背負沉重裝備前進。

  • 希里歐已三次以單車參與世界盃，他說自己雖未被國家隊徵召上場，但仍想用騎車方式支持阿根廷，並親眼見到梅西與史卡洛尼。

梅西 世界盃 阿根廷

上一則

安德瑞娃直落二擊垮對手 生涯首闖法網女單決賽

延伸閱讀

世界盃／阿根廷26人名單有梅西 續任隊長 6度征戰拚衛冕

世界盃／阿根廷26人名單有梅西 續任隊長 6度征戰拚衛冕
回顧篇／美國隊1994年世界盃踢贏了 全美開始瘋足球

回顧篇／美國隊1994年世界盃踢贏了 全美開始瘋足球
世界盃／不只梅西…阿根廷爆傷兵潮 考驗教頭調兵智慧

世界盃／不只梅西…阿根廷爆傷兵潮 考驗教頭調兵智慧
世代交替之戰 看足壇巨星們最後一舞

世代交替之戰 看足壇巨星們最後一舞

熱門新聞

中國知名體育品牌李寧2日官宣，與NBA勇士隊球星柯瑞及柯瑞品牌「Curry Brand」達成長期合作。(取材自每日經濟新聞)

柯瑞投奔李寧簽10年約 前NBA球員批：自由被兜售

2026-06-02 20:50
曾於2012年颳起「林來瘋」的前尼克隊後衛林書豪，將在尼克隊爭奪NBA總冠軍賽期間加入ESPN擔任球評員。(美聯社)

「林來瘋」重返NBA 林書豪擔任ESPN總冠軍戰球評

2026-06-02 19:55
延安師父祝賀馬刺。（取材自微博）

NBA／「少林弟子」溫班亞瑪晉總冠軍賽 師父：制心一處，無事不辦

2026-06-01 02:50
馬刺隊球星溫班亞瑪（右）30日在搶七大戰中貢獻22分。（路透）

NBA／馬刺7戰淘汰衛冕軍雷霆 溫班亞瑪激動落淚

2026-05-30 23:06
圖為FIFA世界盃冠軍獎盃。（路透）

世界盃／曾精準預測3屆冠軍的他斷言：今年是荷蘭封王了

2026-05-27 06:45
布朗森(右)全場攻下30分，率領尼克打出11：0關門攻勢，擊敗馬刺拿下首戰勝利。(歐新社)

NBA總冠軍／尼克客場105：95踢館馬刺 G1開門紅

2026-06-03 23:10

超人氣

更多 >
66歲鍾楚紅罕見露面 眼袋、魚尾紋全被拍「優雅老去」範本

66歲鍾楚紅罕見露面 眼袋、魚尾紋全被拍「優雅老去」範本
社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元

社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元
定期清潔這三處 廚房永遠閃亮如新

定期清潔這三處 廚房永遠閃亮如新
加州大通銀行大樓人質劫持事件落幕 嫌犯被擊斃

加州大通銀行大樓人質劫持事件落幕 嫌犯被擊斃
好市多這款精致甜點回歸 顏值高味道美「像節日禮盒」

好市多這款精致甜點回歸 顏值高味道美「像節日禮盒」