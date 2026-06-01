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世界盃「首秀臂章」 藏家蓄勢搶買

編譯彭馨儀／綜合報導
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世界盃將追隨NBA和MLB的潮流，推出球員「首秀臂章」。(美聯社)
世界盃將追隨NBA和MLB的潮流，推出球員「首秀臂章」。(美聯社)

世界盃足球賽開幕之際，球迷密切關注巴黎聖日耳曼的杜埃(Desire Doue)、西班牙18歲天才邊鋒亞馬爾(Lamine Yamal)與里卡多·佩皮(Ricardo Pepi)等球員的球衣。

他們分別入選法國、西班牙及美國隊，這三名年輕球星會在他們的首秀中穿著帶有全新「首秀臂章」(debut patch)的球衣亮相。

這完全是球迷藏家夢寐以求的稀有紀念品，因為只要球員完成生涯第一場世界盃出賽，上場穿的球衣就會貼上首秀章，賽後再把那個章取下來，經過認證、簽名，做成可收藏的Topps球員卡。

波士頓街頭擺放著Topps棒球卡。美國職棒大聯盟於2021年與球星卡公司Topp...
波士頓街頭擺放著Topps棒球卡。美國職棒大聯盟於2021年與球星卡公司Topps結束長達70年的合作關係，轉而與體育用品公司Fanatics合作。(美聯社)

追隨職棒大聯盟(MLB)潮流，世足「首秀臂章」將在美國、加拿大及墨西哥舉辦的世界盃上推出，這是國際足球總會(FIFA)即將與體育用品零售商Fanatics達成的授權協議的一部分。

Fanatics將生產卡片、貼紙與交易卡，此前曾於2024年與職業足球大聯盟(MLS)合作推出類似的臂章計畫。

瑞士洛桑一名年輕的收藏家將瑞士國家足球隊球員魯本·巴爾加斯的貼紙貼在2026年國...
瑞士洛桑一名年輕的收藏家將瑞士國家足球隊球員魯本·巴爾加斯的貼紙貼在2026年國際足總世界盃官方帕尼尼收藏冊上。(歐新社)

以往世界盃收藏是Panini貼紙本，國際足總的授權合作2031年起由Fanatics接手，也就是說，今年世界盃的胸章最早要到那時才會出現在球員卡上，但Fanatics執行長魯賓(Michael Rubin)表示，今年夏天球員就會戴上這些章。

據多名消息人士上月向體育媒體「運動員」(The Athletic)透露，Fanatics已獲得未來獨家授權，將為英格蘭、巴西、德國及義大利的男、女國家隊製作球星卡與貼紙冊。

據一名知情人士透露，Fanatics旗下的Topps已獲得美國國家隊的未來授權。Topps也宣布已獲得阿根廷的授權。

去年12月，國際足總選定Fanatics作為2026年世界盃所有體育場館與盛會零售點的獨家營運商。

「這項收藏品合作體現國際足總向北美學習的策略，北美的體育商業化水平已達到不同的高度，」國際足總主席英凡提諾(Gianni Infantino)表示，「F1賽車、國家美式足球聯盟(NFL)、格鬥UFC、職籃NBA等你能想到的體育賽事都能見證這一點，現在我們可以與Fanatics合作，將這種模式引入足球領域，Fanatics是這一領域的領導者。」

Topps出品的匹茲堡海盜隊新秀保羅·斯基恩斯的簽名球衣卡。(美聯社)
Topps出品的匹茲堡海盜隊新秀保羅·斯基恩斯的簽名球衣卡。(美聯社)

世界盃 MLB 加拿大

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