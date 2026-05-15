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央視拿下世界盃中國轉播權 傳砍價逾6成

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央視拿下世界盃中國轉播權 傳砍價逾6成

中央社／台北15日電
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世界盃足球賽獎盃。 （美聯社）
世界盃足球賽獎盃。 （美聯社）

中國體育平台「直播吧」今天報導，官媒中央電視台已經獲得2026年美加墨世界盃足球賽的中國地區轉播權。社群盛傳，央視最終成交價格為1.1億美元，比國際足球總會（FIFA）最初報價的3億美元，砍價逾6成。

陸媒今天紛紛轉發直播吧的獨家消息，「央視拿下世界盃版權」躍為中國社群熱搜榜第一。截至目前，央視與FIFA尚未宣布達成協議。

在中國特有體制下，重大國際體育賽事在中國的轉播權，均指定央視出面獨家談判與購買；央視取得轉播權再分銷給其他平台。

本屆世足賽將於6月12日開幕，但中國轉播權遲至5月未敲定，傳出央視與FIFA價碼談不攏陷入僵局。中媒報導稱，FIFA開價2.5至3億美元，比上一屆卡達世界盃翻倍，但央視只願意出6000至8000萬美元。

近日，中媒猛轟FIFA獅子大開口，揚言中國不當冤大頭。中國民眾可能看不到世界盃，引發社會關注。

FIFA秘書長葛拉夫斯卓姆（Mattias Grafstrom）12日率團訪問中國，首要任務就是與央視協商。英文南華早報稱，FIFA官員試圖說服央視購買中國電視轉播權，並提出將要價降低50%以上，也就是1.2億至1.5億美元。

FIFA當初開出天價，主要理由是本屆世界盃由32隊增加至48隊，賽事增加至104場。央視擺出硬姿態要求大幅降價，主要理由是在美洲出賽的時差，收視率與商業價值有限。

央視上次是以3億美元取得2018年與2022年兩屆世界盃中國地區轉播權。

中國社群今天盛傳，央視最終成交價格為1.1億美元，比FIFA最初報價的3億美元，砍價超過63%。許多網友表示，價碼比上屆要低，結果合理。

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