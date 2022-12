影／英格蘭球員收養流浪貓 第一貓賴瑞也推文歡迎

英格蘭在8強告別卡達世足賽,但帶回了一份暖心的紀念品,同屬英超 曼城的華克(Kyle Walker)、史東斯(John Stones)決定帶回英格蘭在訓練基地照料的一隻流浪貓。

英格蘭在位於卡達沃克拉(Al Wakrah)的訓練基地發現了這隻流浪貓,由史東斯命名為「戴夫」(Dave),這段時間一直跟著球隊,當時華克就曾說,如果英格蘭奪冠,就要帶戴夫回英國 ;直到8強與法國之戰前夕,史東斯被問到貓貓的狀況,也提到:「牠昨天被其他貓抓傷,可能在搶食物或搶地盤,但牠沒事,希望我們能遵守奪冠帶牠回家的承諾。」

儘管最終「三獅軍團」未能完成冠軍夢,但兩人還是決定給戴夫一個家。戴夫須先在卡達完成約3到4個月的隔離、健康評估等相關程序後,才能踏這段超過4000哩的旅程,與新主人團聚,留在卡達的這段時間將由當地動保單位照料,兩位選手負擔牠的相關開銷。

華克透露,「從牠來的第一天,我們就決定要養他了,牠在餐桌上很受歡迎,雖然有些人不喜歡貓,但我愛死了。」史東斯則說:「從我們抵達的第一天,牠就跳了出來,每晚都在那裡等待牠的食物。」兩人尚未決定由誰成為戴夫的主人。

在知道戴夫即將成為英國居民後,住在英國首相官邸的「英國第一貓」賴瑞也推文,對戴夫表示誠摯歡迎。

Welcome to the team Dave x https://t.co/xfhtNl939h