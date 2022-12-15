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影／英格蘭球員收養流浪貓 第一貓賴瑞也推文歡迎

世界新聞網、記者陳宛晶／即時報導
華克(左)、貓咪戴夫(中)和史東斯(右)。(圖截自IG)
華克(左)、貓咪戴夫(中)和史東斯(右)。(圖截自IG)

英格蘭在8強告別卡達世足賽，但帶回了一份暖心的紀念品，同屬英超曼城的華克（Kyle Walker）、史東斯（John Stones）決定帶回英格蘭在訓練基地照料的一隻流浪貓。

英格蘭在位於卡達沃克拉（Al Wakrah）的訓練基地發現了這隻流浪貓，由史東斯命名為「戴夫」（Dave），這段時間一直跟著球隊，當時華克就曾說，如果英格蘭奪冠，就要帶戴夫回英國；直到8強與法國之戰前夕，史東斯被問到貓貓的狀況，也提到：「牠昨天被其他貓抓傷，可能在搶食物或搶地盤，但牠沒事，希望我們能遵守奪冠帶牠回家的承諾。」

儘管最終「三獅軍團」未能完成冠軍夢，但兩人還是決定給戴夫一個家。戴夫須先在卡達完成約3到4個月的隔離、健康評估等相關程序後，才能踏這段超過4000哩的旅程，與新主人團聚，留在卡達的這段時間將由當地動保單位照料，兩位選手負擔牠的相關開銷。

華克透露，「從牠來的第一天，我們就決定要養他了，牠在餐桌上很受歡迎，雖然有些人不喜歡貓，但我愛死了。」史東斯則說：「從我們抵達的第一天，牠就跳了出來，每晚都在那裡等待牠的食物。」兩人尚未決定由誰成為戴夫的主人。

在知道戴夫即將成為英國居民後，住在英國首相官邸的「英國第一貓」賴瑞也推文，對戴夫表示誠摯歡迎。

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