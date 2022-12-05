世足賽／內馬爾恢復練球無恙 將歸隊迎戰南韓

內馬爾將在16強賽上陣。 （美聯社）

巴西 隊總教練泰特（Tite）表示，巴西在世界盃 16強賽與南韓 對陣時，因傷休兵兩場比賽的名將內馬爾（Neymar）將會上陣。但巴西還有壞消息，傑蘇斯（Gabriel Jesus）、泰利斯（Alex Telles）的卡達之旅因傷提前結束。

路透報導，巴西隊長席瓦（Thiago Silva）在一場記者會上被問到內馬爾是否會上場，泰特一手接過麥克風說：「會」。

在世界盃首場比賽腳踝受傷後，內馬爾在復元過程中面臨與時間賽跑的問題。

內馬爾今年世足至今只踢了一場，首戰對塞爾維亞就被鏟倒導致腳踝受傷，如今傳出好消息，內馬爾歸隊恢復練球後傷勢好轉，已經可以起腳射門，這對巴西將是利多消息。而他也透過個人社群平台說：「感覺很好。」內馬爾生涯三度對南韓有兩次進球。

然而巴西前一場對喀麥隆不僅輸球，還傷了傑蘇斯和泰利斯兩員大將，前鋒傑蘇斯的膝蓋傷勢可能要休息三個月，後衛泰利斯也是右膝受傷無法續戰。

根據體育數據公司分析，巴西擊敗南韓晉級的機率仍高達77％，是16強所有對戰組合最高，南韓機率雖僅23％，但南韓在分組賽就曾締造「11％」奇蹟擊敗葡萄牙。