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MLB／釀酒人火球男27人次完封勝 15K寫「瘋狗級完封」新紀錄

記者陳宛晶／即時報導
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釀酒人隊火球男米蕭洛斯基投出生涯最扯一役，12日以95球完成9局完封勝，只面對2...
釀酒人隊火球男米蕭洛斯基投出生涯最扯一役，12日以95球完成9局完封勝，只面對27人次，送出15次三振，釀酒人終場以6：0擊敗費城人隊。（美聯社）

釀酒人隊火球男米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）投出生涯最扯一役，12日以95球完成9局完封勝，只面對27人次，送出15次三振，釀酒人終場以6：0擊敗費城人隊。

▲ 影片來源：x平台＠MLB（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

米蕭洛斯基的瘋狂戰役從第一局就火球連發，首打席面對史瓦柏（Kyle Schwarber）的5球，最快104.5哩（約168公里）、最慢103.4哩，2好2壞後以104.5哩火球讓史瓦柏擦棒被捕飆K，接下來面對透納（Trea Turner）、哈波（Bryce Harper）都送出三振，單局12球有10球在102.3哩以上。

自2008年追蹤逐球球速以來，104.5哩排名史上第4快，而前3的喬伊斯（Ben Joyce）105.5哩、104.7哩及查普曼（Aroldis Chapman）104.7哩，都是後援飆出，米蕭洛斯基締造先發投手最快球速。

米蕭洛斯基前3局正好面對打線一輪、9上9下，賞出8K，直到第四局面對首位打者史瓦柏被敲出安打，三振透納後，哈波打向二壘方向的滾地球形成雙殺，費城人此後未再有上壘者。

▲ 影片來源：x平台＠MLB（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

米蕭洛斯基過去單場最長投球局數為7局，12日以完全碾壓姿態主宰賽場，前8局投完共用86球，帶著6：0領先續投第9局挑戰完封，藍康尼斯（Gabriel Rincones Jr.）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）都擊出滾地球出局，面對克勞佛（Justin Crawford）再飆再見三振。

米蕭洛斯基全場95球有74球是好球，僅被敲出1安打，狂飆15K締造大聯盟史上「瘋狗級完封」最多三振紀錄。

精華 FAQ

  • 他僅用95球投滿9局，只被敲出1支安打，沒有失分，並送出15次三振。全場只面對27人次，幾乎壓制費城人整條打線，展現壓倒性的統治力。

  • 首局面對史瓦柏時，他最快飆到104.5哩、約168公里，成為自2008年追蹤球速以來史上第4快，更是紀錄中最快的先發投手球速，震撼全場。

  • 過去他單場最長僅7局，這次卻從第1局就火球壓制對手，前8局只用86球，最後在第9局完成完封，還創下大聯盟瘋狗級完封最多三振紀錄。

費城

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