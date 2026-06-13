MLB／釀酒人火球男27人次完封勝 15K寫「瘋狗級完封」新紀錄

釀酒人隊火球男米蕭洛斯基投出生涯最扯一役，12日以95球完成9局完封勝，只面對27人次，送出15次三振，釀酒人終場以6：0擊敗費城人隊。（美聯社）

釀酒人隊火球男米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）投出生涯最扯一役，12日以95球完成9局完封勝，只面對27人次，送出15次三振，釀酒人終場以6：0擊敗費城 人隊。

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米蕭洛斯基的瘋狂戰役從第一局就火球連發，首打席面對史瓦柏（Kyle Schwarber）的5球，最快104.5哩（約168公里）、最慢103.4哩，2好2壞後以104.5哩火球讓史瓦柏擦棒被捕飆K，接下來面對透納（Trea Turner）、哈波（Bryce Harper）都送出三振，單局12球有10球在102.3哩以上。

自2008年追蹤逐球球速以來，104.5哩排名史上第4快，而前3的喬伊斯（Ben Joyce）105.5哩、104.7哩及查普曼（Aroldis Chapman）104.7哩，都是後援飆出，米蕭洛斯基締造先發投手最快球速。

米蕭洛斯基前3局正好面對打線一輪、9上9下，賞出8K，直到第四局面對首位打者史瓦柏被敲出安打，三振透納後，哈波打向二壘方向的滾地球形成雙殺，費城人此後未再有上壘者。

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米蕭洛斯基過去單場最長投球局數為7局，12日以完全碾壓姿態主宰賽場，前8局投完共用86球，帶著6：0領先續投第9局挑戰完封，藍康尼斯（Gabriel Rincones Jr.）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）都擊出滾地球出局，面對克勞佛（Justin Crawford）再飆再見三振。

米蕭洛斯基全場95球有74球是好球，僅被敲出1安打，狂飆15K締造大聯盟史上「瘋狗級完封」最多三振紀錄。